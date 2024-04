Nhận hối lộ, 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hà (SN 1964, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị) và Trần Việt Hùng (SN 1983, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị) do có hành vi nhận hối lộ được quy định tại khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT công an tỉnh cũng ban hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Xuân Hà và Trần Việt Hùng. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ sở kiểm định số 2 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thuỷ bộ Quảng Trị.

Trước đó vào cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tý (SN 1965, trú Khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Tuyền (SN 1966, trú Khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà - Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị không tổ chức các cuộc tập huấn, diễn tập theo các nội dung được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ nhưng Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và cùng thống nhất với Lê Thanh Tuyền, lập các chứng từ khống để thực hiện việc rút số tiền 929.042.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Văn Tý và Lê Thanh Tuyền vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xem xét trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Trước đó, ngày 21/9/2022 đại diện Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho hay, ông Trần Văn Tý trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Bí thư chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng Ban quản lý dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng có nhiều vi phạm.

Cụ thể, ông Trần Văn Tý sử dụng tài chính của đơn vị vào một số nhiệm vụ trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách; không ban hành quy chế hoạt động; không phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện; quyết định một số nhiệm vụ sai nguyên tắc; một số hạng mục dự án chưa thực hiện nhưng đã thanh toán, giải ngân là vi phạm quy tắc tập trung dân chủ và Luật Kế toán.

Với các sai phạm nói trên, ông Trần Văn Tý bị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngoài ông Trần Văn Tý với vai trò người đứng đầu, ông Trần Hiệp - Phó Bí thư chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Văn Ngọc Thắng - Chi uỷ viên chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cũng có vi phạm, khuyết điểm, song chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.