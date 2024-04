Bắt 2 phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Bình Thuận

(VTC News) -

Sáng 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nhựt (27 tuổi) và Huỳnh Tấn Tài (36 tuổi) cùng về tội Nhận hối lộ. Cả Nhựt và Tài đều là Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D, địa chỉ tại Km32, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Cũng trong sáng 11/4, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu tạm dừng các hoạt động để phục vụ công tác khám xét, bên ngoài an ninh được thắt chặt. Các tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt thực hiện khám xét tại trung tâm và nơi ở của các bị can.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Liên quan vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Lê Hữu Trác về tội Đưa hối lộ để điều tra xử lý.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Nhựt. (Ảnh: Viện kiểm soát Bình Thuận)

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020-2022, Nguyễn Đình Nhựt (Phó giám đốc, phụ trách hoạt động đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm 86-02D), Huỳnh Tấn Tài (đăng kiểm viên, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc từ tháng 11/2022) đã có hành vi nhận tiền của Lê Hữu Trác và nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới không đúng quy định pháp luật và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Lê Hữu Trác thời điểm là quản lý xe, đăng kiểm các phương tiện của Trung tâm dạy lái xe Thanh Long Đỏ, đã liên hệ và đưa hối lộ cho Huỳnh Tấn Tài để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật cho Trung tâm Thanh Long Đỏ và các chủ phương tiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.