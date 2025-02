(VTC News) -

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam 9 người liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản xảy ra tại chùa Kim Tiên, phường An Phú.

Bị can Phan Văn Triết - kẻ cầm đầu trong vụ án tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Nhóm bị bắt gồm Phan Văn Triết (SN 1984, chủ mưu), Lê Thị Ngọc Phương (SN 1987), Đồng Thị Điềm (SN 1987, cùng trú TP Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1982), Nguyễn Thị Gái (SN 1985, cùng trú huyện Châu Phú, An Giang), Lê Hoàng Vũ (SN 1983, trú thị xã Tân Châu, An Giang), Nguyễn Thị Mộng Nghi (SN 1995, trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Nguyên (SN 1993, trú huyện Châu Thành A, Hậu Giang) và Lê Minh Trâm (SN 1992, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Theo điều tra, sáng 3/2, nhóm Triết kéo đến chùa Kim Tiên để móc túi, cướp giật tài sản. Tại đây, chúng phát hiện ông Nguyễn Phú Cường (du khách hành hương) đeo sợi dây chuyền vàng.

Chúng tạo tình huống xô đẩy, giật lấy sợi dây chuyền và khi bị phát hiện, cả nhóm lao vào hành hung, gây thương tích cho nhiều người. Ngoài dây chuyền, băng nhóm này còn lấy 12 triệu đồng của người thân ông Cường rồi tẩu thoát.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam 9 người trên, Cơ quan điều tra đang truy xét, làm rõ hành vi của một số người trong băng nhóm do Triết cầm đầu.