Khởi tố kẻ bán 2,5 tấn chất độc Xyanua

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ và Nguyễn Đức Thành Huy về tội “Mua bán trái phép chất độc”.

Ngô Thị Như Huệ và Nguyễn Đức Thành Huy tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT, trước đó một người dân phát hiện gói hàng chứa chất bột màu trắng được giao nhầm đến trước cửa nhà. Qua kết quả giám định của lực lượng chức năng xác định gói hàng trên có chứa 300g chất độc Xyanua.

Lần theo những dấu vết, manh mối để lại, Công an quận Bình Thạnh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Đức Thành Huy (SN 1989, cư trú xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, Bình Định). Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1 kg Xyanua được cất giấu tại nhà kẻ này để bán online.

Cụ thể, Nguyễn Đức Thành Huy đã sử dụng trang Facebook có tên “Hóa chất Nam Phương” và “Hóa chất Xi mạ” để quảng cáo, trao đổi, mua bán chất độc Xyanua. Khi có khách hàng cần mua, Huy đóng gói, giao cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng - thu hộ.

Tang vật trong vụ buôn bán chất kịch độc Xyanua.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Đức Thành Huy đã bán hơn 100kg chất độc Xyanua cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, có 16 trường hợp tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận mua chất độc Xyanua nhằm mục đích tự tử. Trong đó, 2 trường hợp may mắn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, 14 trường hợp còn lại từ bỏ ý định tự tử và tự tiêu hủy số Xyanua đã mua.

Mở rộng điều tra, truy xét nguồn gốc Xyanua, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Ngô Thị Như Huệ (SN 1985, cư trú Quận 12, TP.HCM), trưởng Phòng kinh doanh của Công ty TNHH hóa chất Nam Phương.

Lợi dụng vị trí công việc và sự quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của chủ doanh nghiệp, Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán chất độc Xyanua của Công ty Nam Phương với các đối tác để tuồn ra ngoài, bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.

Quá trình điều tra, lực lực chức năng xác định, từ năm 2019 đến nay, Ngô Thị Như Huệ đã bán 2,55 tấn chất độc Xyanua với tổng số tiền thu được là 373 triệu đồng cho 11 khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Huy được xác định là "khách hàng" mua chất độc Xyanua về để bán lại kiềm lời bất chính, các trường hợp còn lại đều sử dụng vào việc khai khoáng và chế tác kim loại.