Khởi tố 2 kẻ lừa bán ô tô giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt 500 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 15/4, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn (cùng sinh năm 1993, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Văn Cương (bên trái) và Nguyễn Anh Văn tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lộc Bình phát hiện từ tháng 11/2023, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản “Lô Quyết Tiến”, lấy hình nền là ảnh “Công ty ô tô Quyết Tiến”, địa chỉ số 29, tổ dân phố số 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.

Trên tài khoản Facebook “Lô Quyết Tiến” đăng tải nhiều bài viết, video quảng cáo bán các loại xe ô tô cũ với giá thành rẻ hơn thị trường rất nhiều.

Qua xác minh, Công an huyện Lộc Bình xác định tại Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình không có salon ô tô nào có tên và địa chỉ như trên.

Nhiều chủ tài khoản Facebook xác nhận đã liên lạc, trao đổi với chủ tài khoản “Lô Quyết Tiến” bằng tài khoản Zalo số điện thoại 0911.731.129. Những người này đã chuyển tiền đặt cọc mua xe ô tô từ 5 triệu đến 50 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng có tên Lô Quyết Tiến, nhưng sau khi chuyển tiền xong không liên lạc được nữa.

Các nạn nhân đều biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do ở xa, di chuyển tốn kém nên không trình báo cơ quan chức năng.

Tài khoản Facebook và hình ảnh ô tô cũ được Cương và Văn sử dụng để lừa đảo.

Công an xác định người đứng tên đăng ký chủ thuê bao số điện thoại 0911.731.129 không phải là Lô Quyết Tiến. Người có tên Lô Quyết Tiến (SN 2005, trú tại tỉnh Hà Giang) là người đăng ký tài khoản ngân hàng nhưng thực tế không sử dụng và không biết ai sử dụng.

Ngày 10/4, Công an huyện Lộc Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bắt giữ Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn.

Tại cơ quan điều tra, Cương và Văn khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả hai đối tượng đều có trình độ đại học, dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội như: Sử dụng Facebook mang tên người khác, dùng công nghệ tạo hình ảnh một salon ô tô không có thật để làm hình nền tài khoản, sử dụng hình ảnh các xe ô tô cũ trên mạng đăng quảng cáo bán với giá rẻ, sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng đứng tên của người khác để nhận tiền đặt cọc...

Đến thời điểm bị bắt giữ, 2 kẻ này đã lừa đảo gần 100 người trên địa bàn cả nước với số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Công an huyện Lộc Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình theo số điện thoại 0205.2216147 để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.