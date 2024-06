Khoan nổ mìn hầm lò, 2 công nhân thương vong ở Lào Cai

(VTC News) -

Thông tin từ UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 15/6, tại phân xưởng Khai thác hầm lò 2, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Vimico, Lào Cai.

Qua xác minh ban đầu, rạng sáng 15/6, nhóm 5 công nhân thực hiện khoan nổ mìn và đào tiến gương tại khu vực ngã ba lò xuyên vỉa +70. Khi đang làm việc, nhóm công nhân bị đá rơi từ nóc lò xuống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.X.)

Vụ việc khiến anh V.T.Q, (SN 1996, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai) thiệt mạng. Còn anh S.A.B, (SN 1995, trú tại thôn Tả Câu Liềng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) bị thương nặng, hiện đã được chuyển đi Hà Nội cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu và làm các thủ tục cần thiết, hỗ trợ đưa nạn nhân tử vong về gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hồi tháng 4/2024, tại Yên Bái cũng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Đến ngày 23/4, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra tại Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Đồng thời, Công an tỉnh Yên Bái cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Mạnh Hùng (44 tuổi, trú phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, Yên Bái) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.