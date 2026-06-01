Honda lên tiếng về khả năng tương thích của các dòng ô tô, xe máy với xăng E10

(VTC News) -

Khi xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, nhiều người dùng xe máy và ô tô Honda băn khoăn liệu loại nhiên liệu mới này có ảnh hưởng đến động cơ hoặc hệ thống nhiên liệu của xe hay không.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, khách hàng có thể an tâm về tính tương thích của xăng sinh học E10 đối với các sản phẩm do hãng phân phối chính thức tại Việt Nam.

Xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu được pha trộn giữa xăng khoáng không chì và ethanol nhiên liệu. Theo quy chuẩn hiện hành, xăng E10 chứa từ 9% đến 10% ethanol, phần còn lại là xăng khoáng và có chỉ số Octan không nhỏ hơn 92.

Về khả năng tương thích, đối với các dòng xe máy Honda, một tiêu chí được nhà sản xuất đưa ra là hàm lượng ethanol trong nhiên liệu không vượt quá 10%. Trong khi đó, xăng sinh học E10 theo QCVN 01:2022/BKHCN có hàm lượng ethanol từ 9% đến 10%, nằm trong giới hạn được Honda Việt Nam khuyến nghị.

Trong sách hướng dẫn sử dụng xe, hãng khuyến cáo các phương tiện sử dụng nhiên liệu có chỉ số Octan từ 91 trở lên. Yêu cầu này áp dụng cho cả xe máy và ô tô do Honda Việt Nam phân phối.

Từ các thông số kỹ thuật này, Honda Việt Nam khẳng định khách hàng có thể sử dụng xăng sinh học E10 cho các sản phẩm của hãng mà không gây hư hại tới động cơ cũng như hệ thống nhiên liệu trên xe.

Riêng đối với mẫu xe Civic Type R, hãng khuyến nghị sử dụng xăng E10 RON95 có trị số Octan từ 95 trở lên.

Để bảo đảm lựa chọn đúng loại nhiên liệu phù hợp với từng dòng xe, Honda Việt Nam khuyến nghị khách hàng tham khảo thêm mục "Hướng dẫn đổ xăng và lựa chọn loại xăng" trong sách hướng dẫn sử dụng của từng đời xe.

Theo thông tin được một số hệ thống đại lý xe máy Honda chia sẻ, các dòng xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI thường có khả năng điều chỉnh linh hoạt hơn để tối ưu quá trình đốt cháy khi sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol khác nhau.

Nhiều mẫu xe phổ biến như Honda Air Blade, Honda SH, Honda Vision, Honda Winner X, Honda Wave RSX, Honda Future, Honda SH Mode hay Honda PCX,... đều được trang bị công nghệ phun xăng điện tử và được đánh giá có thể vận hành hiệu quả với xăng E10.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng khuyến cáo, các dòng xe cũ - xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor) - nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi sang dùng xăng sinh học E10.

Để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Nhiều người dùng ô tô, xe máy băn khoăn liệu có cần súc bình xăng, điều chỉnh động cơ hoặc thực hiện các biện pháp kỹ thuật đặc biệt trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10 hay không.

Theo giải đáp của Bộ Công Thương, thông thường người dùng không cần súc bình xăng trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đối với những phương tiện quá cũ và bình xăng có hiện tượng han rỉ, chủ xe nên vệ sinh sạch các vị trí này trước khi sử dụng nhiên liệu mới.

Cơ quan này cũng cho biết các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.