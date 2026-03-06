Những dòng xe quân sự được thương mại hóa thành công nhất

(VTC News) -

Jeep Wrangler

Dòng xe đầu tiên là Jeep Wrangler với di sản đồ sộ từ những năm 1940. Khi Thế chiến II đang ở giai đoạn căng thẳng, quân đội Mỹ cần một mẫu xe trinh sát hạng nhẹ, dẫn động bốn bánh có thể vượt mọi địa hình. Mẫu Willys MB đã ra đời để đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt này.

Jeep Wrangler hiện đại (phải) vẫn duy trì những đường nét đặc trưng từ Willys MB (trái).

Trong suốt cuộc chiến, Jeep xuất hiện ở khắp các mặt trận từ châu Âu đến Thái Bình Dương, thực hiện mọi nhiệm vụ từ tải thương đến kéo pháo.

Tướng Eisenhower thậm chí ca ngợi đây là một trong ba vũ khí quyết định chiến thắng của quân đồng minh.

Nhận thấy tiềm năng dân dụng sau khi chiến sự kết thúc, hãng Willys-Overland ra mắt dòng CJ (Civilian Jeep, xe Jeep dân sự) vào năm 1945 dành cho nông dân và thợ rừng.

Qua nhiều thập kỷ phát triển, dòng xe được đặt tên Jeep Wrangler vào năm 1986, giữ nguyên thiết kế đèn tròn và lưới tản nhiệt bảy khe dọc đặc trưng vốn đã trở thành biểu tượng của tinh thần tự do.

Hummer H1

Tiếp nối sự hầm hố của Jeep Wrangler là Hummer H1, phương tiện thực thụ bước ra từ chiến trường hiện đại.

Cuối những năm 1970, quân đội Mỹ cần thay thế các dòng xe Jeep cũ kỹ và đã lựa chọn mẫu xe đa dụng độ cơ động cao HMMWV. hay thường gọi là Humvee.

Chiếc Humvee quân sự (HMMWV) trên chiến trường vùng Vịnh.

Humvee nổi bật trong Chiến tranh Vùng vịnh năm 1990 - 1991 với hình ảnh những chiếc xe cơ bắp càn lướt trên sa mạc.

Sau cuộc chiến, tài tử Arnold Schwarzenegger trực tiếp thuyết phục nhà sản xuất chế tạo phiên bản dân sự và đến năm 1992, Hummer H1 ra đời.

Tài tử Arnold Schwarzenegger bên mẫu xe ý tưởng (concept) Hummer H2 SUT tại buổi ra mắt tháng 4/2001.

Chiếc xe giữ nguyên hệ thống khung gầm và kích thước lớn của bản quân sự, mở đầu cho kỷ nguyên những chiếc xe SUV hạng nặng được giới siêu giàu Mỹ săn đón.

Mẫu Hummer H2 phiên bản thương mại với thiết kế được tinh chỉnh từ dòng xe quân sự để phù hợp với nhu cầu sử dụng dân dụng.

Mercedes-Benz G-Class

Một biểu tượng xa xỉ khác là Mercedes-Benz G-Class, ra đời từ một đơn đặt hàng quân sự đầy thăng trầm.

Đầu những năm 1970, Quốc vương Iran đề nghị hãng sản xuất một mẫu xe quân sự đa năng và Mercedes-Benz đã hợp tác với Steyr-Daimler-Puch để phát triển dòng xe này.

Mercedes-Benz G-Class và phiên bản xa xỉ G63 (phải).

Tuy nhiên, khi chiếc xe hoàn thiện vào năm 1979, cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra khiến đơn hàng quân sự bị hủy bỏ hoàn toàn.

Để cứu vãn dự án, hãng xe Đức buộc phải bán G-Class cho quân đội các nước khác, đồng thời ra mắt phiên bản dân sự đầu tiên.

Từ phương tiện thô ráp phục vụ tuần tra biên giới, G-Class dần chuyển mình thành dòng xe G-Wagon sang trọng.

Hiện nay, mẫu Mercedes-AMG G63 được xem là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc khung gầm rời cùng ba khóa vi sai đặc trưng như nguyên mẫu quân sự ban đầu.

Land Rover Defender

Đại diện cho sự bền bỉ của nước Anh là Land Rover Defender với nguồn gốc hình thành từ sự thiếu hụt vật liệu hậu chiến.

Sau Thế chiến II, nước Anh thiếu hụt nguồn cung thép trầm trọng nhưng lại dư thừa lượng lớn nhôm dùng trong công nghiệp đóng máy bay, Maurice Wilks đã tận dụng nguồn vật liệu này.

Dựa trên những thử nghiệm thực hiện trên khung gầm một chiếc Jeep Willys cũ, ông thiết kế mẫu xe sử dụng thân vỏ bằng hợp kim nhôm thay cho thép.

Land Rover Defender đã tiến hóa thành mẫu xe địa hình tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại.

Dòng xe này phục vụ quân đội Anh trong các cuộc xung đột tại Bắc Ireland, Chiến tranh Vùng vịnh và sau này là tại chiến trường Afghanistan với các biến thể bọc thép chuyên dụng.

Đến năm 1989, dòng xe được đặt tên Defender để khẳng định vị thế "người bảo vệ", trở thành lựa chọn hàng đầu của các tổ chức nhân đạo và những nhà thám hiểm khắp thế giới nhờ khả năng vận hành ổn định trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Toyota Mega Cruiser

Toyota Mega Cruiser, mệnh danh "đối thủ đến từ Nhật Bản" của Humvee. Đầu những năm 1990, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cần mẫu xe vận tải quân sự nội địa có khả năng cơ động cao.

Toyota sau đó phát triển mẫu BXD10 để phục vụ các nhiệm vụ cứu hộ, vận chuyển quân cũng như làm bệ phóng tên lửa phòng không.

Toyota Mega Cruiser phiên bản dân sự (phải) gần như không có sự khác biệt ngoại hình so với nguyên mẫu quân sự BXD10 (trái).

Nhằm mở rộng thị trường, Toyota ra mắt phiên bản thương mại BXD20 vào năm 1996, song do kích thước quá lớn và các quy định khắt khe về thuế phí tại Nhật Bản, chỉ khoảng 133 chiếc được xuất xưởng.

Điều này khiến Mega Cruiser trở thành một trong những mẫu SUV hiếm nhất và được giới sưu tầm xe toàn thế giới săn lùng nhờ độ bền bỉ và khả năng vượt địa hình vượt trội.