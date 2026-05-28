Lotus Emira 420 Sport về Việt Nam, công suất 420 mã lực

(VTC News) -

Lotus vừa chính thức ra mắt mẫu xe Emira 420 Sport, phiên bản mạnh mẽ nhất trong dòng Emira, được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội trên cả đường trường và đường đua.

Mẫu xe này không chỉ thể hiện cam kết của Lotus trong việc duy trì bản sắc thương hiệu mà còn mang đến trải nghiệm lái xe đầy phấn khích với khả năng vận hành linh hoạt và phản hồi nhạy bén.

Emira 420 Sport được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h.

Đặc biệt, gói trang bị Lightweight Handling Pack giúp giảm trọng lượng xe thêm 25 kg so với phiên bản tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường lực ép xuống mặt đường, nâng cao hiệu suất khi vận hành trên đường đua.

Về mặt thiết kế, Emira 420 Sport được trang bị bộ chia gió phía trước, hốc gió cải tiến và nắp khoang động cơ dạng khe gió xếp tầng, giúp tối ưu hóa lưu lượng khí và hiệu suất làm mát.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tùy chọn tấm mui kính tối màu có thể tháo rời, lấy cảm hứng từ dòng xe cổ điển Lotus Esprit, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa cấu hình coupé và mui trần mà không làm giảm độ cứng của khung gầm.

Chiều cao gầm của Emira 420 Sport được hạ thấp thêm 5 mm so với phiên bản tiêu chuẩn, kết hợp với hệ thống treo tay đòn kép và bộ lốp hiệu suất cao, nhằm tăng cường độ bám đường. Hệ thống lái trợ lực điện - thủy lực vẫn được duy trì, mang lại cảm giác lái chân thực và chi tiết cho người điều khiển.

Khách hàng có thể tùy chọn gói ngoại thất sợi carbon với các chi tiết như bộ chia gió trước và cánh gió, cùng 16 tùy chọn màu sơn ngoại thất, trong đó có màu cam độc quyền Tangelo Orange.

Bên trong, khoang cabin được trang bị ghế ngồi chỉnh điện 12 hướng và vô lăng tích hợp lẫy chuyển số bằng sợi carbon, tạo nên không gian lái xe hiện đại và thể thao.

Lotus đã chính thức mở đơn đặt hàng cho mẫu Emira 420 Sport, với dự kiến giao xe đầu tiên vào tháng 8 năm 2026. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái xe đỉnh cao cho những tín đồ yêu thích tốc độ và công nghệ tại Việt Nam.