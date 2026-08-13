Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân 2026

(VTC News) -

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2026 từ 17,14 đến 24,42 điểm. Mức cao nhất thuộc về nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân, dành cho thí sinh nữ.

Xếp sau là Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế với 24,31 điểm với nữ; nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân với 24,30 điểm với nữ và ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân với 24,28 điểm với nữ.

Ở phía nam, điểm chuẩn cao nhất dành cho nữ là 23,87 điểm ở nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Trong khi đó, mức điểm thấp nhất trong bảng là 17,14 điểm, thuộc ngành Y khoa gửi đào tạo tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, dành cho thí sinh nam.

Điểm chuẩn từng trường, học viện công an năm 2026:

Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân năm 2026.

Hơn 22.300 thí sinh cạnh tranh 2.070 chỉ tiêu

Năm 2026, hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 8 trường, học viện công an nhân dân, trong khi tổng chỉ tiêu là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Trong tổng số chỉ tiêu này, 1.870 chỉ tiêu đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo tại cơ sở ngoài ngành.

Theo số liệu tuyển sinh, 89 thí sinh đăng ký theo phương thức 1 - xét tuyển thẳng; 2.346 thí sinh đăng ký phương thức 2 - sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an; và 21.611 thí sinh đăng ký phương thức 3 - kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm nay, Bộ Công an tiếp tục áp dụng ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá; và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo quy định, điểm xét tuyển được xác định từ kết quả ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Công thức xét tuyển năm 2026 tiếp tục tính 40% từ tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT và 60% từ bài thi đánh giá của Bộ Công an.