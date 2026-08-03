Tin xe 3/8: Hyundai lộ MPV điện mới, BYD M6 hybrid chạy 110 km

(VTC News) -

Hyundai Neira ra mắt Đông Nam Á, chuẩn bị bán tại Indonesia

Hyundai đã giới thiệu mẫu concept Hyundai Neira tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là mẫu MPV thuần điện 3 hàng ghế dự kiến sớm được thương mại hóa tại Indonesia. Trên thực tế, Neira là phiên bản đổi tên của Kia Carens Clavis EV đang được phân phối tại Ấn Độ, với những thay đổi chủ yếu ở logo và một số chi tiết ngoại thất.

Xe có chiều dài 4.550 mm, thiết kế chỉ khác biệt nhẹ ở cản trước, cản sau, mâm hợp kim và các chi tiết trang trí màu bạc, trong khi hệ thống đèn LED và tổng thể thân xe gần như giữ nguyên. Khoang lái sử dụng cấu hình 7 chỗ với hai màn hình 12,3 inch và bố trí nội thất tương tự mẫu xe của Kia.

Hyundai chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức của Neira. Trong khi đó, Kia Carens Clavis EV có hai tùy chọn mô-tơ điện với công suất 133 mã lực hoặc 169 mã lực, đi kèm pin 42 kWh hoặc 51,4 kWh. Phiên bản cao cấp có phạm vi hoạt động tối đa 490 km.

Neira dự kiến được sản xuất tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ở Cikarang, còn giá bán sẽ được công bố gần thời điểm mở bán. Hiện chưa rõ mẫu xe này có được phân phối tại các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không.

iCaur V27 ra mắt ASEAN, dự kiến bán tại Việt Nam trong năm nay

Thương hiệu iCaur của Chery đã giới thiệu mẫu SUV iCaur V27 tại Triển lãm GIIAS 2026 ở Indonesia và bắt đầu nhận đặt hàng tại thị trường này. Theo kế hoạch, V27 sẽ tiếp tục ra mắt tại Việt Nam trong năm nay, đánh dấu sự gia nhập của thương hiệu iCaur vào thị trường trong nước.

iCaur V27 có thiết kế vuông vức theo phong cách SUV địa hình với lốp dự phòng gắn trên cửa cốp. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm nhưng chỉ bố trí hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi.

Khoang hành lý đạt 715 lít và có thể mở rộng lên 1.818 lít. Nội thất được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch, sạc không dây, hệ thống âm thanh Pioneer 15 loa và trần kính toàn cảnh.

Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV) với động cơ xăng tăng áp 1.5L chỉ làm nhiệm vụ sạc pin 34,31 kWh. Bản dẫn động cầu sau dùng mô-tơ điện công suất 252 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, trong khi bản dẫn động bốn bánh đạt 455 mã lực và 505 Nm.

Xe có thể chạy thuần điện 200 km, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.200 km theo chuẩn CLTC, hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW với thời gian sạc từ 10-80% trong 17 phút. Trang bị an toàn gồm 6 túi khí, camera 540 độ và gói ADAS với phanh khẩn cấp tự động AEB cùng kiểm soát hành trình thích ứng ACC.

BYD M6 DM hybrid sạc điện chạy thuần điện tới 110 km

BYD đã trưng bày BYD M6 DM tại Triển lãm GIIAS 2026 sau khi mẫu MPV hybrid sạc điện này ra mắt thị trường Indonesia từ tháng 5/2026. Xe được bán với giá từ 298-390 triệu Rupiah, tương đương khoảng 447-585 triệu đồng, đồng thời gia nhập đội hình bên cạnh phiên bản thuần điện của BYD M6.

BYD M6 DM sử dụng hệ truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm với mô-tơ điện công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L công suất 101 mã lực, mô-men xoắn 126 Nm và hộp số hybrid DHT một cấp.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Tùy phiên bản, xe sử dụng pin LFP cho phạm vi chạy điện 45 km hoặc pin 18,3 kWh với quãng đường thuần điện lên tới 110 km theo chuẩn NEDC.

So với bản thuần điện, BYD M6 DM có lưới tản nhiệt mới để làm mát động cơ xăng, trong khi phiên bản Cross được bổ sung các chi tiết mang phong cách SUV như ốp nhựa quanh thân, giá nóc và mâm hợp kim 17 inch. Nội thất vẫn có cấu hình 7 chỗ, riêng bản Cross Superior có thêm tùy chọn 6 chỗ với ghế thương gia.

Xe hỗ trợ sạc AC tối đa 3,3 kW, bản pin lớn có thêm sạc nhanh DC 26 kW và chức năng cấp điện V2L. Phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị gói ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù. Hiện BYD chưa xác nhận việc đưa M6 DM về bán tại Việt Nam.