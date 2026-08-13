Tên gọi khác của cầu dao 2 cực và 3 cực

(VTC News) -

Trước đây, “cầu dao” dùng để chỉ một thiết bị đóng cắt thủ công, có đế bằng sứ và các lưỡi dao bằng đồng. Người dùng phải dùng lực tay để gạt cần, đóng hoặc ngắt mạch điện. Khi có sự cố, hệ thống thường dựa vào cầu chì bằng dây chì mỏng manh để ngắt điện bằng sự nóng chảy.

Hiện nay, các thiết bị đóng cắt đã được tự động hóa hoàn toàn. Chúng có khả năng tự cảm nhận dòng điện tăng đột biến và “nhảy” để ngắt mạch mà không cần con người can thiệp. Mặc dù công năng đã thay đổi, thói quen ngôn ngữ của người Việt vẫn giữ lại cụm từ “cầu dao” và thêm vào hậu tố “tự động” (cầu dao tự động). Từ đây, các hệ thống danh xưng chuyên ngành bắt đầu được du nhập và Việt hóa một cách đa dạng.

Nếu cầu dao 2 cực là lá chắn của điện gia dụng, thì cầu dao 3 cực là trái tim của mạng lưới điện công nghiệp và thương mại. (Ảnh: ST)

Tên gọi khác của cầu dao 2 cực

Cầu dao 2 cực là thiết bị có khả năng đóng/ngắt đồng thời hai dây dẫn (thường là một dây pha - dây nóng và một dây trung tính - dây nguội). Trong thực tế và trên các bản vẽ kỹ thuật, thiết bị này được gọi bằng những cái tên phổ biến sau:

Aptomat 2 cực / aptomat 1 pha 2 dây: Tên gọi “aptomat” bắt nguồn từ tiếng Nga “aвтомат” nghĩa là tự động. Do yếu tố lịch sử và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Liên Xô trong những thập niên trước, từ khóa này đã ăn sâu vào tiềm thức của thợ điện Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Khi gọi “aptomat 2 cực”, người thợ ngầm hiểu đây là thiết bị bảo vệ toàn diện cho lưới điện 1 pha gia đình.

CB 2 cực (Circuit Breaker 2 Poles): Từ viết tắt CB bắt nguồn từ tiếng Anh, có nghĩa đen là bộ ngắt mạch. Thuật ngữ này mang tính toàn cầu và được sử dụng rộng rãi ở khu vực miền Nam hoặc trong các công ty đa quốc gia. Chữ “poles” (cực) chỉ số lượng tuyến dây mà nó kiểm soát.

MCB 2P (Miniature Circuit Breaker 2 Poles): Đây là tên gọi kỹ thuật chính xác nhất dành cho các loại cầu dao 2 cực có kích thước nhỏ gọn. “miniature” (dạng tép/dạng thu nhỏ) chỉ ra rằng thiết bị này có dòng cắt định mức không quá lớn (thường dưới 100A hoặc 125A), chuyên dùng để gắn trên thanh ray DIN trong các tủ điện dân dụng hoặc căn hộ.

Việc sử dụng cầu dao 2 cực thay vì 1 cực đảm bảo độ an toàn tuyệt đối. Khi có sự cố hoặc cần bảo trì, MCB 2P sẽ ngắt cả dây nóng và dây nguội, loại bỏ hoàn toànrủi ro điện giật do dòng điện rò rỉ hoặc hiện tượng nối ngược pha từ lưới điện quốc gia.

Tên gọi khác của cầu dao 3 cực

Nếu cầu dao 2 cực là lá chắn của điện gia dụng, thì cầu dao 3 cực là trái tim của mạng lưới điện công nghiệp và thương mại. Cầu dao 3 cực kiểm soát đồng thời ba dây pha (L1, L2, L3). Những tên gọi khác của thiết bị này bao gồm:

Aptomat 3 pha/CB 3 pha: Cách gọi dân dã, chỉ đích danh thiết bị dùng cho lưới điện xoay chiều 3 pha (thường là 380V/400V tại Việt Nam).

MCB 3P (Miniature Circuit Breaker 3 Poles): Tương tự như loại 2 cực, nhưng đây là “cầu dao tự động dạng tép 3 cực”. Chúng thường được dùng để bảo vệ các động cơ 3 pha công suất nhỏ, bơm nước công nghiệp nhẹ, hoặc hệ thống chiếu sáng phân xưởng.

MCCB 3P (Molded Case Circuit Breaker 3 Poles): Đây là thuật ngữ vô cùng quan trọng và thường bị người ngoài ngành nhầm lẫn. MCCB được gọi là “Cầu dao tự động dạng khối 3 cực”. Chữ “molded case” chỉ lớp vỏ đúc bằng nhựa cách điện siêu cứng. Khác với MCB, MCCB 3P được thiết kế cho các dòng điện khổng lồ, từ 100A lên tới 1000A hoặc hơn và có dòng cắt ngắn mạch rất lớn có thể lên tới hàng chục, hàng trăm kA. Bạn sẽ thường thấy cái tên này trên bản vẽ của các tủ điện tổng tại các nhà máy, trạm biến áp hay tòa nhà cao tầng.

Cơ chế hoạt động của cầu dao 3 cực mang tính sống còn đối với thiết bị công nghiệp, khi một trong ba pha gặp sự cố quá tải hoặc ngắn mạch, cơ chế liên động bên trong sẽ ngay lập tức kéo cả hai cực còn lại ngắt theo. Điều này ngăn chặn hiện tượng “mất pha”, nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ các động cơ điện 3 pha đắt tiền.

Tại sao sự chuẩn xác trong tên gọi lại quan trọng?

Sự phong phú trong cách gọi tên không chỉ phản ánh sự giao thoa ngôn ngữ học trong kỹ thuật (từ tiếng Nga, tiếng Anh đến tiếng Việt), mà còn là mã lệnh giao tiếp giữa những người làm nghề.

Khi một kỹ sư yêu cầu “mua một cái cầu dao”, người vật tư sẽ không thể biết phải mua gì. Nhưng khi yêu cầu “mua một MCCB 3P 160A 35kA”, mọi thông số đều trở nên minh bạch. Đó là một cầu dao dạng khối, 3 cực bảo vệ 3 pha, chịu được dòng làm việc 160 Ampe và có thể chịu đựng dòng đoản mạch lên tới 35.000 Ampe trước khi bị phá hủy.

Tên gọi chính xác giúp loại trừ những sai sót chí mạng trong thiết kế mạng điện, đảm bảo thiết bị chịu được tải trọng thực tế, không gây gián đoạn sản xuất hay cháy nổ.

Sự tồn tại song song của các tên gọi như Aptomat, CB, MCB hay MCCB cho các loại cầu dao 2 cực và 3 cực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và chuyên môn hóa của ngành điện tại Việt Nam. Dù được gọi bằng bất cứ tên nào, từ ngôn ngữ dân dã đến thuật ngữ quốc tế chuẩn IEC, bản chất của chúng vẫn là những công thần bảo vệ sự an toàn cho tài sản và tính mạng con người.

Đối với người tiêu dùng hiện đại, việc trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về các tên gọi này không chỉ giúp việc giao tiếp với thợ điện trở nên dễ dàng hơn, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một không gian sống và làm việc an toàn, bền vững theo chuẩn mực kỹ thuật cao nhất.