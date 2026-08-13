Máy bay Trung Quốc có chuyến bay quốc tế: Boeing, Airbus hết độc quyền?

(VTC News) -

Phiên bản bay tầm cao của máy bay chở khách C919 (Trung Quốc) hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hồi tháng 7.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc tự phát triển thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đầu tiên vào ngày 12/8, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng lựa chọn thay thế cho Boeing và Airbus.

Chiếc máy bay do Air China khai thác cất cánh từ Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, Mông Cổ, ngay sau 15h giờ địa phương, và hạ cánh khoảng hai giờ sau đó, theo FlightRadar24. Đây là lần đầu tiên máy bay thân hẹp này hoạt động bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Air China, đường bay Bắc Kinh - Ulaanbaatar sẽ được khai thác hằng ngày.

Chuyến bay là một bước tiến nữa trong nỗ lực đưa Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) - doanh nghiệp nhà nước - trở thành đối thủ trên thị trường máy bay chở khách toàn cầu, hiện do Boeing và Airbus chi phối.

C919 vẫn sử dụng một phần linh kiện nước ngoài và còn phải được các cơ quan quản lý hàng không lớn của Mỹ và châu Âu cấp chứng nhận. Điều này hạn chế khả năng COMAC thu hút khách hàng tại nhiều thị trường quốc tế.

Ngoài ra, COMAC cũng cần thời gian để đạt mục tiêu trong chương trình “Made in China 2025”, theo đó máy bay chở khách cỡ lớn do Trung Quốc sản xuất phải chiếm 10% thị trường nội địa.

Dù vậy, COMAC ngày càng tích cực giới thiệu C919 ra thị trường quốc tế. C919 cùng mẫu máy bay nhỏ hơn C909 đã lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11/2025, khi COMAC cho biết muốn tăng cường quan hệ với ngành hàng không toàn cầu.

C919 là máy bay thân hẹp, một lối đi, có sức chứa tối đa 174 hành khách, hướng tới cùng phân khúc thị trường với Boeing 737 MAX và Airbus A320neo.

Trung Quốc là một trong những thị trường hàng không lớn nhất thế giới, tạo cho COMAC một lượng khách hàng nội địa đáng kể. Tuy nhiên, các hãng hàng không Trung Quốc vẫn đang sử dụng nhiều máy bay của Boeing và Airbus. Tháng 5, Trung Quốc xác nhận đặt mua 200 máy bay Boeing, cùng động cơ và phụ tùng.

Đến cuối năm 2025, COMAC bàn giao tổng cộng 32 chiếc C919, trong khi riêng Airbus đã bàn giao khoảng 100 máy bay thân hẹp cho Trung Quốc trong năm 2025. Trong nửa đầu năm nay, COMAC bàn giao thêm 8 chiếc C919.

Con số này còn cách rất xa mục tiêu sản xuất 200 máy bay mỗi năm vào năm 2029.

Tăng sản lượng mới chỉ là một phần thách thức. COMAC cũng phải thuyết phục các hãng hàng không rằng họ có thể hỗ trợ và bảo đảm hoạt động ổn định của máy bay sau khi đưa vào khai thác.

Theo các chuyên gia, không chỉ cần phát triển, sản xuất và bàn giao máy bay. Nhà sản xuất còn phải cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7/365 để bảo đảm độ tin cậy khai thác của C919 tương đương với những mẫu A320 và 737 đã được sử dụng rộng rãi và có độ tin cậy được kiểm chứng. Điều này cần thời gian và chỉ có thể được chứng minh thông qua quá trình khai thác ổn định trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, sản xuất máy bay là quá trình phức tạp và dễ bị ảnh hưởng bởi những gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Thiếu hụt ngay cả những linh kiện tương đối nhỏ cũng có thể khiến một chiếc máy bay hoàn chỉnh không thể được bàn giao.

Richard Aboulafia, Giám đốc điều hành tại AeroDynamic Advisory, nói với CNBC: “Cần bao nhiêu linh kiện để chế tạo một chiếc máy bay? Câu trả lời là tất cả. Ngay cả khi chỉ thiếu những chiếc ốc vít, bạn cũng không thể chế tạo máy bay”.

Theo Aboulafia, mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng khiến các nút thắt có thể xuất hiện ở nhiều tầng khác nhau, từ động cơ, các bộ phận thân máy bay đến chi tiết đúc, chi tiết rèn và ốc vít. Dù còn nhiều trở ngại, C919 vẫn được xem là một thành tựu đáng kể của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc.

“Khả năng tích hợp một loạt khổng lồ các linh kiện, hệ thống và phần mềm để tạo ra một chiếc máy bay chở khách là thành tựu mà chỉ một số ít doanh nghiệp trên thế giới, đáng chú ý là Airbus và Boeing, từng làm được”, theo Andreas Mischer, chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator.