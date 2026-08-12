SUV cỡ B đua giảm giá tháng 8, nhiều mẫu ô tô gầm cao chạm mốc trên 500 triệu

Thị trường ô tô tháng 8 đang trở nên sôi động khi nhiều mẫu SUV cỡ B được các hãng đồng loạt chạy đua kích cầu. Thay vì chỉ bổ sung quà tặng hay hỗ trợ tài chính như trước, nhiều hãng và đại lý đang sử dụng những chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt và ưu đãi lãi suất để kéo giá xe thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Cuộc đua này đặc biệt đáng chú ý khi khoảng cách giữa SUV cỡ B và nhóm SUV cỡ A ngày càng thu hẹp. Với khoảng hơn 500 triệu đồng, người mua hiện đã có thể tiếp cận một số mẫu B-SUV thay vì phải lựa chọn xe ở phân khúc thấp hơn.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao cỡ B đang được giảm giá mạnh trong tháng 8:

Subaru Crosstrek nằm trong danh sách giảm giá sâu

Subaru Crosstrek là một trường hợp áp dụng chính sách giảm khá sâu đối với một số mẫu xe trong nhiều tháng nay, bởi đây không chỉ là giảm giá kích cầu thông thường mà còn cho thấy bài toán định vị của Subaru tại Việt Nam.

Tại phân khúc này, mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản Crosstrek tiếp tục là xe được giảm giá sâu nhất tại thị trường Việt Nam với mức hơn 200 triệu đồng so với niêm yết. Tuy nhiên, những chiếc xe Crosstrek được giảm giá đều là VIN 2025.

Mẫu SUV cỡ B -Subaru Crosstrek là một trường hợp áp dụng chính sách giảm khá sâu đối với một số mẫu xe trong nhiều tháng nay.

Subaru Crosstrek phiên bản 2.0 i-S EyeSight (giá niêm yết 1,098 tỷ đồng) được giảm 218 triệu đồng, đưa giá niêm yết xuống còn 899 triệu đồng. Phiên bản cao sử dụng động cơ Hybrid là Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid (giá niêm yết 1,268 tỷ đồng) được áp dụng chỉnh sách giảm lên tới 258 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá giảm xuống còn 1,029 tỷ đồng.

Subaru đồng thời áp dụng bảo hành 5 năm không giới hạn số km; riêng pin trên Crosstrek e-Boxer Hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Mitsubishi Xforce giảm tới 85 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu xe có mức giảm cũng đáng chú ý trong trong tháng 8/2026. Hãng xe Nhật Bản cùng các đại lý tiếp tục giảm giá mạnh tay cho mẫu B-SUV bán chạy Xforce (giá niêm yết 605-720 triệu đồng) dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Như vậy, giá thực tế của Xforce đã tiến rất gần nhóm SUV cỡ A.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên Mitsubishi áp dụng chính sách này cho toàn bộ cả 3 phiên bản với giá trị quy đổi từ 60-72 triệu đồng. Mitsubishi Xforce 2026 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, gồm GLX giá 605 triệu, Luxury 665 triệu và Ultimate 720 triệu đồng. Cả 3 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Đây là lần đầu tiên Mitsubishi áp dụng chính sách này cho toàn bộ cả 3 phiên bản của Xforce với giá trị quy đổi từ 60-72 triệu đồng.

Xforce sở hữu chiều dài cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 222 mm, cùng không gian hàng ghế sau tương đối rộng. Các phiên bản cao còn có nhiều trang bị tiện nghi, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium và các chế độ lái phù hợp nhiều điều kiện vận hành.

Việc đưa giá bản tiêu chuẩn xuống khoảng nhỉnh 500 triệu đồng cho thấy Mitsubishi đang sử dụng chính sách giá như một công cụ quan trọng để duy trì sức cạnh tranh cho Xforce. Điều này trực tiếp tạo áp lực lên Hyundai Creta, Kia Seltos và Toyota Yaris Cross.

Hyundai Creta ưu đãi hơn 80 triệu đồng

Không đứng ngoài cuộc đua, sang tháng 8/2026, Hyundai Creta cũng được áp dụng chương trình ưu đãi lớn trong tháng 8/2026, với tổng giá trị được công bố có thể lên tới khoảng 90 triệu đồng tùy phiên bản, đại lý và điều kiện áp dụng.

Hiện liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) đưa ra ưu đãi tiền mặt dành cho nhiều dòng xe Hyundai, kèm các ưu đãi về hậu mãi, hỗ trợ người dùng sở hữu xe. Trong đó, mẫu B-SUV bán chạy là Hyundai Creta nhận ưu đãi cao nhất tới 91 triệu đồng tuỳ phiên bản và năm sản xuất, gồm giảm tiền mặt, phụ kiện và quyền lợi thẻ hội viên. Nhờ chính sách ưu đãi này, giá bán thực tế của Creta trong tháng 8 chỉ khoảng từ hơn 500 triệu đến hơn 600 triệu đồng.

Hyundai Creta cũng được áp dụng chương trình ưu đãi lớn trong tháng 8/2026, với tổng giá trị được công bố có thể lên tới khoảng 90 triệu đồng tùy phiên bản, đại lý.

Creta có lợi thế nhờ động cơ Smartstream 1.5L kết hợp hộp số IVT, thiết kế dễ tiếp cận người dùng trẻ và lượng trang bị khá phong phú. Phiên bản cao cấp còn sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Hyundai Creta thế hệ nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Toyota Yaris Cross giảm đồng loạt 50 triệu đồng

Cái tên được nhắc đến nhiều trong dải sản phẩm Toyota cũng như phân khúc B-SUV là Yaris Cross đang được áp dụng chương trình giảm giá lên tới 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản chạy xăng và Hybrid. Toyota Yaris Cross tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi trong tháng 8, dù mức giảm không mạnh bằng một số đối thủ.

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản, gồm bản xăng giá 650 triệu đồng và bản HEV giá 765 triệu đồng. Bản xăng hiện đang được trang bị động cơ 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số CVT và dẫn động cầu trước; bản HEV hiện kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, công suất hệ thống 111 mã lực.

Toyota Yaris Cross tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi trong tháng 8.

Với mức hỗ trợ quy đổi khoảng 50 triệu đồng giúp giá thực tế của Yaris Cross bản động cơ xăng xuống khoảng 600 triệu đồng, phiên bản Hybrid còn khoảng 715 triệu đồng.

So với các đối thủ thì mức giảm này chưa có tính cạnh tranh cao, tuy nhiên, Toyota Yaris Cross có những lợi thế riêng như thương hiệu, khả năng giữ giá, mạng lưới dịch vụ rộng và hệ thống chăm sóc khách hàng mạnh. Phiên bản Hybrid cũng tạo khác biệt nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện vận hành đô thị.

Chiến lược của Toyota vì thế có phần khác với Mitsubishi hay Hyundai. Thay vì kéo giá xuống mức thấp nhất có thể, hãng Nhật duy trì mức ưu đãi vừa đủ để tăng sức cạnh tranh nhưng vẫn bảo về khả năng định vị của sản phẩm.

Honda HR-V giảm giá đến 38 triệu đồng

Honda HR-V 2025 tại Việt Nam được phân phối 3 phiên bản, gồm G, L và e:HEV RS (giá niêm yết lần lượt là 669 triệu, 750 triệu 869 triệu đồng). Bản G và L dùng động cơ xăng 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, hộp số CVT; bản e:HEV RS dùng hệ truyền động Hybrid 1.5L, cho tổng công suất hệ thống 131 mã lực.

Trong chương trình bán hàng áp dụng từ ngày 1-31/8/2026, Honda cũng đưa HR-V vào danh sách xe được ưu đãi với mức hỗ trợ tối đa 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản HR-V L. Trước đó, phiên bản tiêu chuẩn HR-V G đã được hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết 30 triệu đồng, từ 699 triệu xuống còn 669 triệu đồng.

HR-V bản L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Đáng chú ý, HR-V bản L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ngoài chương trình của hãng, các đại lý có thể áp dụng thêm chính sách riêng tùy từng thời điểm.

Như vậy, khách hàng mua Honda HR-V các phiên bản G và L trong tháng 8 nhận được mức giá thấp hơn so với tháng trước từ 30-38 triệu đồng. Phiên bản Hybrid HR-V RS không nhận được khuyến mãi chính hãng nhưng nhiều đại lý vẫn có ưu đãi riêng bằng tiền mặt và tặng một số gói quà tặng trị giá 25-30 triệu đồng.

So với Xforce, Creta hay Seltos, HR-V vẫn nằm ở vùng hỗ trợ với giá tương đối cao hơn. Đổi lại, mẫu xe Honda có lợi thế về cảm giác lái, thiết kế thể thao và gói công nghệ Honda Sensing. Dòng xe này cũng có lựa chọn động cơ Hybrid ở phiên bản e.

Có thể thấy Honda chưa tham gia cuộc chiến bằng cách giảm giá quyết liệt như Mitsubishi. Thay vào đó, HR-V tiếp tục được định vị cao hơn và lấy công nghệ an toàn, vận hành làm yếu tố cạnh tranh.

Mazda CX-3 âm thầm xuống vùng hơn 500 triệu đồng

Một cái tên khác đáng chú ý trong cuộc đua giảm giá tháng 8 là Mazda CX-3. Dù không thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số B-SUV, CX-3 lại có lợi thế đáng kể về giá.

Mazda Việt Nam thực hiện chính sách hỗ trợ giá cho dòng xe Mazda CX-3 tương đương 50% lệ phí trước bạ, đi kèm quà tặng phụ kiện chính hãng và chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Giá niêm yết các phiên bản dao động từ 549 đến 659 triệu đồng.

Hiện Mazda CX-3 được giảm tiền mặt trực tiếp tùy từng phiên bản tại showroom. Đồng thời một số đại lý cũng áp dụng chính sách hỗ trợ vay trả góp linh hoạt lên đến 80% - 85% giá trị xe với thủ tục nhanh gọn.Tặng kèm phụ kiện thực tế như phim cách nhiệt, thảm lót sàn, bảo hiểm vật chất (tùy chương trình của từng đại lý phân phối)

CX-3 có ưu thế ở thiết kế Kodo, nội thất theo hướng tối giản, động cơ SkyActiv-G và cảm giác lái đặc trưng của Mazda. Lưới tản nhiệt có kích thước lớn, viền chrome Signature Wing nối liền cụm đèn pha; hệ thống đèn LED sắc sảo, vuốt ngược về sau, mũi xe dài, cabin đẩy về phía sau tạo kiểu dáng thể thao và năng động.

Hạn chế của mẫu xe này nằm ở không gian sử dụng không rộng bằng một số đối thủ mới như Xforce. Tuy nhiên, mức giá nhỉnh 500 triệu đồng khiến CX-3 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng chủ yếu sử dụng xe trong đô thị và ưu tiên thiết kế.