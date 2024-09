Hải Phòng: Hạn chế các hoạt động chưa cần thiết, dành tiền khắc phục bão số 3

(VTC News) -

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả do Bão số 3, ngày 18/9, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức thống kê và kiểm tra công tác thống kê thiệt hại do bão số 3 theo đúng quy định, bảo đảm hệ thống dữ liệu thống nhất, không trùng lặp, đúng thời hạn quy định.

Hải Phòng thiệt hại nặng nề khi bão số 3 đổ bộ.

Các sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung huy động mọi nguồn lực, đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết để tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3 như hội nghị, hội thảo, đi nước ngoài; chương trình, dự án chưa thực sự cấp bách, chưa tạo ra giá trị mới, thủ tục còn khó khăn... Hạn chế tối đa các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí… tiết kiệm để dành nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại sau bão.

Đồng thời, các sở, ngành, chính quyền các cấp của thành phố khẩn trương xác định công trình cần thực hiện ngay theo lệnh khẩn cấp và triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, khắc phục các công trình khẩn cấp, thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất tại các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Thành phố tiếp tục huy động lực lượng dọn dẹp, tổng vệ sinh đường phố, khu dân cư, khắc phục thiệt hại cây xanh bị gãy đổ, hệ thống hạ tầng điện, viễn thông, giao thông.... Rà soát vị trí đổ rác, không đổ rác thải cạnh bờ sông; xử lý rác cây xanh sau bão hiệu quả, khoa học. UBND Thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo tổ chức phun khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường không để phát sinh dịch bệnh sau bão.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc từ chung cư cũ, nguy hiểm cấp độ D sang nơi ở mới sau ảnh hưởng bão số 3.

Thành phố huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao để hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ đang sử dụng nhà tại các chung cư nguy hiểm trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của bão số 3.

Đồng thời công tác thống kê thiệt hại, thường xuyên cập nhật công tác khắc phục hậu quả do bão theo lĩnh vực ngành, đơn vị, địa bàn quản lý gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung (trước 15h hàng ngày) đến khi kết thúc công tác thống kê thiệt hại theo quy định.

Các cấp, ngành, nhất là các tổ chức Công đoàn kịp thời triền khai các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động chịu ảnh hưởng do bão số 3.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 gây ra.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, rà soát nguồn vốn đầu tư công của thành phố để cân đối ngân sách thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão.

Sở Tài chính cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tăng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội để cho các doanh nghiệp, hộ dân vay kịp thời phục hồi sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo mức lãi suất thấp nhất có thể; Cân đối ngân sách, tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm không để xảy ra việc đầu cơ, tích trữ tăng giá vật tư, vật liệu xây dựng; bảo đảm bình ổn giá và nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng cho Nhân dân thành phố.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục, không để người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của cơn bão số 3; Chủ trì, cùng các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà sập hoặc tốc mái; cơ chế ưu đãi điện, nước, bảo hiểm xã hội, chính sách chi trả tiền lương cho người lao động tại các doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng hoạt động sau bão.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn phương pháp thống kê, các chỉ tiêu thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai để các sở, ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định… Tổng hợp, đề xuất hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp bị thiệt hại sản xuất nông nghiệp sau bão.

Yêu cầu Công an Thành phố tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, tăng cường tuyên truyền, không mất cảnh giác trước các loại tội phạm.

Cục Thuế thành phố nghiên cứu, tham mưu có cơ chế ưu đãi về thuế đối với các lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng tham mưu về công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng của bão, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cầu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới... để khôi phục sản xuất cho những khách hàng bị thiệt hại sau bão; xem xét khoanh nợ, gia hạn nợ, xóa nợ, cho vay tiếp đối với các đối tượng vay bị thiệt hại sau bão số 3.

Bảo hiểm xã hội Thành phố tham mưu cho thành phố công tác Bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng hoạt động sau bão. Các Công ty bảo hiểm đẩy nhanh quá trình thẩm định và bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão.