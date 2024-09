Công an triệu tập 3 người tung tin bịa đặt vỡ đê ở Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 13/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an các huyện triệu tập một số người đưa tin sai sự thật về việc vỡ đê tại Hải Phòng khiến người dân hoang mang.

Cụ thể, ngày 10/9, trên không gian mạng xuất hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin về việc vỡ đê tại một số quận, huyện tại Hải Phòng. Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác định đó là thông tin sai sự thật.

Cơ quan Công an làm việc với những người đưa tin sai sự thật về vỡ đê ở Hải Phòng

Ngày 11, 12/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an huyện An Lão triệu tập, làm việc với B.V.T, (SN 1987); Đ.V.T, (SN 1985, thường trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và H.V.T, (SN 1986, thường trú tại An Lão, Hải Phòng) làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và xử lý theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an các quận, huyện triệu tập những trường hợp đưa tin sai sự thật về việc vỡ đê ở Hải Phòng để xử lý theo quy định. Đồng thời, tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện xử lý những tài khoản đưa tin không chính xác làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống mưa lũ, khắc phục sau bão Yagi.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, cần theo dõi thông tin tại các trang, kênh, báo chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước, không đăng tải, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.