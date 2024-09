Hải Phòng: Huy động cả hệ thống chính trị phòng chống lũ, hộ đê

(VTC News) -

Sáng 13/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống lũ, hộ đê.

Người đứng đầu chính quyền TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, các cấp chính quyền thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 93/CĐ-TTg và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công điện số 06 ngày 11/9 về việc tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đi kiểm tra hệ thống đê kè trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng, kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm đúng quy định của Luật Đê điều, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sự cố, không để bị động, bất ngờ, kịp thời báo cáo UBND thành phố những sự cố phát sinh.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng giao UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông (kể cả trong các tuyến đê bối có nguy cơ mất an toàn), kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng đoàn công tác của thành phố đi thực địa kiểm tra công tác phòng, chống lũ, hộ đê tại các quận, huyện: Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thụy.

Cũng trong sáng 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng đoàn công tác của thành phố đi thực địa kiểm tra công tác phòng, chống lũ, hộ đê tại các quận, huyện Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thụy.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại khu vực Cống Họng thuộc tuyến đê biển 2 quận Đồ Sơn; Bến cá Quán Chánh, tuyến đê biển 2 huyện Kiến Thụy; khu vực cống C3 khu Thuỷ Giang thuộc tuyến đê hữu sông Lạch Tray quận Dương Kinh. Theo ghi nhận, mực nước tại các khu vực nêu trên đều đang có chiều hướng hạ thấp, bảo đảm an toàn.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác phòng, chống lũ, hộ đê, đồng thời lưu ý, mặc dù mực nước tại các khu vực có chiều hướng hạ, nhưng theo dự báo hiện đang hình thành cơn bão mới, nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tuyến đê trên địa bàn quận Dương Kinh.

Ông Lê Khắc Nam đề nghị các quận, huyện phải chủ động rà soát, kiểm tra, gia cố các tuyến đê xung yếu; chủ động phương án, chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhân lực, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ... sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra; tuyệt đối không để người dân sinh sống tại khu vực ven đê nếu xảy ra bão, mực nước dâng cao để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có các phương án ứng phó với thiên tai, phòng chống lụt bão; trường hợp khó khăn, vướng mắc thì khẩn trương báo cáo về UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời.