Hà Nội siết kiểm tra bút tiêm giảm cân trôi nổi trên mạng

(VTC News) -

Trước tình trạng các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm được quảng cáo và rao bán ngày càng phổ biến trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, Sở Y tế Hà Nội vừa đề nghị Công an thành phố, Sở Công Thương và UBND các xã, phường đồng loạt vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Theo Sở Y tế, thời gian gần đây nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng để kinh doanh bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Không ít sản phẩm còn có dấu hiệu né tránh cơ chế kiểm duyệt của các nền tảng trực tuyến nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để ngăn chặn tình trạng này, Sở Y tế đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo, buôn bán các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử.

Nếu phát hiện sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về dược, thiết bị y tế, lực lượng công an sẽ phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Y tế để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bút tiêm giảm cân là thuốc tác động trực tiếp đến quá trình chuyển hóa của cơ thể. (Ảnh minh hoạ)

Sở Y tế đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm theo phản ánh của báo chí và kết quả nắm bắt tình hình tại địa phương.

Đợt kiểm tra tập trung vào các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu, sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; đồng thời xử lý các vi phạm về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định khác trong hoạt động kinh doanh.

Sở Y tế cũng yêu cầu UBND các xã, phường rà soát các cơ sở kinh doanh, quảng cáo sản phẩm giảm cân, nhất là các trường hợp bán hàng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Phạm vi kiểm tra được mở rộng tới các cơ sở kinh doanh dược, phòng khám, cơ sở thẩm mỹ, spa, đơn vị chăm sóc sức khỏe, kho chứa, điểm tập kết, giao nhận hàng hóa và các địa chỉ kinh doanh trực tuyến trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm không bảo đảm chất lượng, chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Những vụ việc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ sử dụng các sản phẩm giảm cân chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị kịp thời chia sẻ thông tin về những sản phẩm thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành y tế để phối hợp kiểm tra, xử lý, góp phần ngăn chặn nguy cơ các loại bút tiêm giảm cân trôi nổi tiếp tục len lỏi vào thị trường.