Hà Nội đặt mục tiêu mùa mưa năm 2027 sẽ khắc phục toàn bộ tình trạng úng ngập

(VTC News) -

Ngày 14/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị về kết quả và kế hoạch triển khai 12 công trình xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Đông cho biết, thời gian qua, các công trình khẩn cấp đã phát huy hiệu quả chống ngập úng cục bộ.

Đối với các công trình còn lại đang thi công, ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu các công trình khẩn cấp, nhất là thời điểm từ nay đến hết mùa mưa vẫn còn dài.

Đối với các công trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là hoàn chỉnh lại cảnh quan, mặt đường, thảm nhựa để đưa vào sử dụng sớm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị.

Đối với khu vực đường Võ Chí Công, đoạn Lotte, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu và sớm có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng úng ngập, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các điểm ngập úng khác để đầu tư giải quyết triệt để úng ngập cục bộ.

Nhấn mạnh úng ngập là một trong những điểm nghẽn của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu phải giải quyết tận gốc, mục tiêu trong năm 2027, phải khắc phục triệt để tình trạng ngập úng khi mùa mưa đến.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, đến hết 30/6, toàn bộ 10 dự án khẩn cấp triển khai giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, phục vụ công tác tiêu thoát nước của khu vực.

Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành, gồm: Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh; Dự án Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long;

Dự án Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm; Dự án Xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ.

4 dự án đã hoàn thành hạng mục chính, đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Đến nay, các dự án được kết nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực, trực tiếp tham gia vào công tác tiêu thoát nước của khu vực.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án còn lại, tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục phụ trợ, cụ thể:

Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 8/2026;

Dự án Hồ điều hòa Phú Đô hoàn thành dự án trong tháng 8/2026;

Dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9/2026;

Dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/8;

Dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Yên Nghĩa 1, xã An Khánh hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 25/8;

Đối với 02 dự án khẩn cấp triển khai đợt 2:

Dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm, phường Đông Ngạc: UBND phường Đông Ngạc đã tạm bàn giao 100% mặt bằng và đang tiến hành thủ tục phê duyệt phương án để chi trả tiền cho các hộ dân, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Dự án đầu tư xây dựng hồ Liên Mạc 1, phường Thượng Cát: UBND phường Thượng Cát đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch ngày 30/7, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án khẩn cấp, phục vụ công tác thoát nước chung của thành phố trước mùa mưa 2026, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thi công hoàn thiện toàn bộ các hạng mục của các dự án khẩn cấp được giao làm chủ đầu tư. Đồng thời, phối hợp tổ chức công tác vận hành, đảm bảo vận hành thông suốt của toàn bộ hệ thống khi mưa…