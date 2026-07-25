Hà Nội lý giải nguyên nhân ngập cục bộ trên đường Võ Chí Công sau trận mưa lớn

(VTC News) -

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa có báo cáo về tình hình thoát nước trong trận mưa rạng sáng 25/7, trong đó nêu nguyên nhân khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC xảy ra úng ngập cục bộ.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ khoảng 5h cùng ngày, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa dông trên diện rộng. Đến 6h30, lượng mưa đo được tại các khu vực dao động từ 34,6 mm đến 127,4 mm.

Ngay khi có mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm đầu mối và các trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống, phục vụ tiêu thoát nước.

Trong thời gian mưa, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập cục bộ mặt đường với chiều sâu khoảng 10-15cm tại các khu vực: Nguyễn Gia Bồng; ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực Đài phun nước; đường Võ Chí Công, đoạn từ ngõ 679 đến ngõ 685 Lạc Long Quân; Phùng Hưng; Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; khu vực ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Đình Tứ; Lệ Mật và một số vị trí khác.

Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút, từ khoảng 6h30 đến 7h, các điểm ngập cục bộ mặt đường cơ bản đã rút hết.

Trận mưa lớn gây ngập ở đường Võ Chí Công. (Ảnh: Công ty Thoát nước Hà Nội)

Riêng khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC xảy ra úng ngập cục bộ với chiều sâu khoảng 30cm làm các phương tiện lưu thông chậm, đến 7h45 nước mới hoàn toàn rút hết, giao thông đi lại bình thường.

Đến 8h ngày, trên địa bàn thành phố không còn mưa, không còn các điểm ngập, Trung tâm tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng bám sát hiện trường vệ sinh và khơi thông dòng chảy; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ hạ mực nước trên hệ thống để chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

Sơ bộ đánh giá công tác ứng trực, vận hành hệ thống thoát nước qua trận mưa rạng sáng 25/7 cho thấy, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn trong khoảng 40 phút có gây ngập mặt đường một số điểm khu vực nội đô.

Sau khi vận hành hệ thống thoát nước, đặc biệt tại các khu vực vừa được đầu tư dự án khẩn cấp, dự án chống úng ngập cục bộ bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước và cải thiện tình hình. Úng ngập tại nhiều khu vực rút hết nhanh sau khoảng 15-20 phút, phạm vi và thời gian úng ngập đã được hạn chế so với trước đây.

“Riêng đối với khu vực đường Võ Chí Công đoạn trước tòa nhà UDIC xảy ra úng ngập sâu khoảng 30cm do khu có địa hình dạng yên ngựa, cục bộ võng thấp trong khi lượng mưa tại khu vực Phú Thượng đạt gần 100mm và tập trung trong thời gian ngắn, vượt khả năng thu gom tức thời của hệ thống”, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội lý giải.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết thêm, hướng tiêu thoát nước chính của khu vực là về hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra và trạm bơm Phú Thượng, tuy nhiên hệ thống này đang được chủ đầu tư khu đô thị là Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long thi công hoàn chỉnh, bố trí lực lượng ứng trực. Việc vận hành Trạm bơm Phú Thượng của chủ đầu tư khu đô thị là chưa kịp thời trong thời gian xảy ra mưa, dẫn đến mực nước trong hồ hạ chậm, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực đường Võ Chí Công.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã vận hành 2 máy bơm tại Nguyễn Hoàng Tôn để hạ mực nước, tăng khả năng thu nước từ đường Võ Chí Công; vận hành 2 máy bơm CP10 chuyển nước về khu vực ngõ 612 Lạc Long Quân; đồng thời sử dụng bao tải cát, bạt đắp chặn, hạn chế nước tràn vào ngõ 685 Lạc Long Quân.

Đến gần 7h, khi trạm bơm Phú Thượng được vận hành nước đã rút hết sau khoảng 40 phút, giao thông đi lại bình thường.

Ngay trong sáng 25/7 Trung tâm làm việc với Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long để rà soát, thống nhất phương án ứng trực, vận hành Trạm bơm Phú Thượng và hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra kịp thời, liên tục, đồng bộ với hệ thống thoát nước của thành phố.