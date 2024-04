Giám đốc điều hành TikTok trước lệnh cấm của Mỹ: 'Chúng tôi sẽ không đi đâu cả'

(VTC News) -

“Hãy yên tâm – chúng tôi sẽ không đi đâu cả”, CEO Shou Zi Chew nói trong một video được đăng ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật mới. Dự luật này cho ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc 270 ngày để thoái vốn tài sản của TikTok tại Mỹ nếu không ứng dụng này sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.

“Sự thật và Hiến pháp đứng về phía chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ thắng thế một lần nữa”, CEO TikTok nói.

Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew.

Việc ông Biden ký kết dự luật đặt ra thời hạn để TikTok bán cổ phần là ngày 19/1/2025 - một ngày trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Nhưng ông có thể gia hạn cho quá trình này thêm ba tháng nếu xác định ByteDance đang đạt được tiến bộ trong việc thực hiện.

Vào năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị tòa án chặn trong nỗ lực cấm TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu.

Ông Chew nói thêm: "Đừng nhầm lẫn - đây là lệnh cấm đối với TikTok". Ông nhấn mạnh rằng TikTok sẽ tiếp tục hoạt động khi công ty có động thái pháp lý.

Dự luật được đưa ra khi các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc giám sát họ bằng ứng dụng này. Dự luật đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua với tỷ lệ áp đảo, sau đó là Hạ viện.

Cuộc chiến kéo dài 4 năm về TikTok là một mặt trận quan trọng trong cạnh tranh về internet và công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh. Tuần trước, Apple cho biết Trung Quốc đã ra lệnh xóa WhatsApp và Threads của Meta khỏi kho ứng dụng Apple ở Trung Quốc vì lo ngại về an ninh quốc gia.

Theo Reuters, TikTok sẽ có động thái pháp lý phản kháng lại dự luật trên cơ sở Tu chính án thứ nhất. Trong khi đó những người dùng TikTok cũng dự kiến ​​sẽ thực hiện hành động pháp lý.

Một thẩm phán ở Montana hồi tháng 11/2023 đã chặn lệnh cấm của tiểu bang đối với TikTok, với lý do quyền tự do ngôn luận. Liên minh Tự do Dân sự Mỹ cho biết việc cấm hoặc yêu cầu thoái vốn TikTok sẽ “đặt ra tiền lệ toàn cầu đáng báo động về việc chính phủ kiểm soát quá mức đối với các nền tảng truyền thông xã hội”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, dự luật có thể cung cấp cho Nhà Trắng những công cụ mới để buộc các ứng dụng khác thuộc sở hữu nước ngoài mà họ cho là mối đe dọa an ninh phải bán lại.

Trong khi đó, một quan chức chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết chiến dịch có kế hoạch tiếp tục sử dụng TikTok. Ông Biden đã ký luật vào cuối năm 2022 cấm nhân viên chính phủ Mỹ sử dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ.