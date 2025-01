(VTC News) -

Vừa qua, tại Hội nghị Tổng kết năm 2024 và Triển khai nhiệm vụ 2025 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, dưới sự chứng kiến của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội, Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội đã công bố quyết định thành lập Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố An ninh mạng quốc gia.

Được thành lập trên cơ sở quy định của Luật An ninh mạng, Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an chủ trì điều phối, có thể sẵn sàng được huy động để ứng phó khắc phục kịp thời các sự cố, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng xảy ra tại các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế trọng yếu; đồng thời đảm bảo việc thu thập dữ liệu, chứng cứ điện tử tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự để xử lý tội phạm mạng theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội đã công bố quyết định thành lập Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố An ninh mạng quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết, trong năm 2024, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, điều phối, ứng phó khắc phục 27 sự cố an ninh mạng lớn xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trọng yếu; cử cán bộ hỗ trợ các đơn vị khắc phục và xử lý sự cố, triển khai các biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng.

Trong quá trình ứng cứu, khắc phục các sự cố, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được sự tham gia nhiệt thành của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đến từ các cơ quan chuyên trách, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin.

Đây là nguồn lực chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm, nếu được tập hợp và đoàn kết lại sẽ hình thành “đội quân” hùng mạnh đủ sức ứng phó, bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia trước các cuộc tấn công mạng.

Liên hệ các mô hình ứng cứu sự cố trên thế giới, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết thêm: Tại Mỹ, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) là cơ quan chủ trì điều phối, ứng cứu sự cố an ninh mạng, tiến hành các chương trình nhằm thiết lập mạng lưới ứng cứu sự cố sâu rộng, tổng lực trên cơ sở hợp tác công - tư với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Tại Châu Âu, Cơ quan an ninh mạng Liên minh Châu Âu (EU) - ENISA đã thành lập CSIRTs Network liên kết các đội ứng cứu sự cố an ninh mạng (CSIRT) từ các quốc gia thành viên nhằm huy động nguồn lực ứng cứu sự cố an ninh mạng cho toàn khối; trong đó có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân.

Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố An ninh mạng quốc gia chính thức được thành lập.

Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; chấp hành chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật.

Cùng với sự phối hợp vận động của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia của 02 đơn vị chuyên trách bảo đảm an ninh mạng là Bộ tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông; 09 thành viên khác là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực an ninh mạng, gồm: Tập đoàn bưu chính viễn thông (VNPT), Tập đoàn FPT, Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC, Công ty cổ phần công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS), Công ty Cổ phần MISA, Công ty cổ phần BKAV Cyber Security, Công ty cổ phần an ninh mạng SCS, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng (VNCS), Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar. Trong thời gian tới, Liên minh sẽ tiếp tục được mở rộng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm thành viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính khẳng định, sự thành lập của Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia là một bước đi quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới trong công cuộc bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam.

Đồng thời, với sự chung tay của các thành viên, Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một Việt Nam số với không gian mạng an toàn, tin cậy, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.