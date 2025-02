Bị chê ăn mặc xuề xoà, kém lịch sự, Kỳ Duyên nói: 'Mỗi người một phong cách'

(VTC News) -

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những người tham dự buổi họp mặt các văn nghệ sỹ đầu năm mới do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức. Cô diện áo sơ mi trắng rộng lùng thùng, không sơ vin và quần ống rộng cùng màu.

Trang phục của Kỳ Duyên tại sự kiện nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người đẹp bị chê mặc xuề xòa, thiếu lịch sự, không phù hợp với tính chất trang trọng của buổi hợp mặt.

Kỳ Duyên trong buổi gặp mặt văn nghệ sĩ của đầu năm mới do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Trước nhận xét đó, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng bày tỏ quan điểm: "Mỗi người một phong cách, mặc thế này lịch sự mà còn trẻ trung nữa, sơ mi trắng quần trắng, phối giày đỏ cho đỡ nhàm chán. Bao giờ mình đi dép, mặc áo ngắn thì mình sẽ tiếp thu ý kiến của bạn nhé. Cảm ơn".

Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Duyên phản ứng cứng rắn khi đối diện với những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Trước đó, cô từng đáp trả đanh thép khi bị chê bai khả năng tiếng Anh hay bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Bị nhận xét "không biết tiếng Anh", hoa hậu đáp: "Biết chứ, chưa giỏi thôi. Để học đi rồi nói chuyện tiếp nhé". Trước bình luận về gương mặt "đơ cứng" (nghi ngờ do phẫu thuật thẩm mỹ), cô phản pháo: "Vì đọc được những bình luận vô duyên đấy".

Chia sẻ về cách đối diện với dư luận, Kỳ Duyên cho biết đó là tính cách của cô trước công chúng. Hoa hậu nói cô sẵn sàng đón nhận mọi góp ý, nhưng sẽ lựa chọn những góp ý tích cực để bản thân tốt lên. Còn với những bình luận mang tính tiêu cực, châm biếm, Kỳ Duyên sẽ thằng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hồi mới giành vương miện Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên thường bị chê bai về nhan sắc. Qua nhiều năm "chinh chiến" trong showbiz, ngoại hình của cô ngày càng hoàn thiện và tỏa sáng. Gương mặt đẹp sắc nét hơn, vóc dáng gợi cảm không một chút mỡ thừa nhờ chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm ngặt.

Năm 2024, Kỳ Duyên giành vương miện tại Miss Universe Vietnam, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024, cô lọt vào Top 30 chung cuộc.

Mới đây, Kỳ Duyên đóng chính của phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Người đẹp nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.