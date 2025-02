Khung giờ tập thể dục giúp đốt mỡ giảm cân hiệu quả

(VTC News) -

Người kiên trì vận động thường có cơ thể trẻ trung, thon gọn hơn. Vận động giúp bạn kéo giãn và hoạt động gân cốt, duy trì sự linh hoạt, đàn hồi của cơ thể. Ngược lại, người ít vận động sẽ khiến cơ thể trở nên cứng nhắc.

Việc lựa chọn khoảng thời gian tập thể dục của chúng ta sẽ tác động đến hiệu quả tập thể dục (Ảnh: Sohu)

Lợi ích của tập thể dục

Mọi người đều biết tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, đó là một trong những hoạt động quan trọng nhất để cải thiện và duy trì sức khỏe thể chất của chúng ta. Nếu bạn không bao giờ tập thể dục, bạn không chỉ dễ bị tinh thần uể oải, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, mà cả người trông cũng thiếu sức sống. Chỉ có kiên trì vận động thích hợp mới có thể giúp cơ thể bạn duy trì trạng thái tốt.

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục mang lại nhiều lợi ích, như giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não, tiểu đường, giảm cân, giúp cải thiện tâm trạng, thậm chí cải thiện hiệu quả điều trị của các loại ung thư khác nhau. Việc lựa chọn khoảng thời gian tập thể dục của chúng ta sẽ tác động đến hiệu quả tập thể dục.

Thời điểm ‘vàng” tập thể dục

Thời gian luyện tập thể dục khác nhau trong ngày sẽ đem lại lợi ích khác nhau. Dưới đây là những lợi ích bạn nhận được khi tập thể dục vào các khung giờ khác nhau trong ngày.

Tập thể dục buổi sáng giảm cân hiệu quả

Theo kết quả của nghiên cứu đăng trên tạp chí “Obesity” cho thấy, tập thể dục từ 7 đến 9 giờ sáng mỗi ngày có tác dụng giảm cân tốt nhất. So với nhóm tập thể dục buổi tối, những người tham gia tập thể dục vào buổi sáng có chỉ số BMI và vòng eo thấp hơn.

Tập thể dục vào buổi chiều - tỷ lệ tử vong thấp

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Nature Communications” cho thấy, so với các khoảng thời gian khác, tập thể dục từ 11 giờ đến 17 giờ mỗi ngày có lợi hơn trong việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do bệnh tim mạch.

Mặc dù hoạt động thể chất từ ​​vừa phải đến cường độ cao vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể làm giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, so với nhóm buổi sáng và nhóm buổi tối, tập thể dục từ 11 giờ đến 17 giờ sẽ giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân nhiều hơn.

Tập thể dục vào buổi tối - lợi cho việc hạ đường huyết

Tập thể dục vào buổi tối có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường tốt hơn. Các hoạt động trung bình và cường độ cao vào buổi tối có liên quan đến việc giảm tình trạng kháng insulin lần lượt là 18% và 25%.