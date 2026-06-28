Giá xăng dầu hôm nay 28/6: Tiếp tục lao dốc

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm khi ngày càng nhiều tàu chở dầu rời khỏi eo biển Hormuz, bất chấp việc một tàu hàng bị tấn công gần Vịnh Oman hôm 25/6.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, lưu lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz trở lại tương đương mức trước xung đột, nhờ các tàu chở dầu được hộ tống quân sự rời khỏi tuyến hàng hải chiến lược này.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, 3 tàu chở dầu bị mắc kẹt, chở tổng cộng khoảng 5 triệu thùng dầu thô đã rời eo biển Hormuz trong ngày 24/6, trong đó 2 tàu hướng sang châu Á.

Các nhà phân tích từ ING nhận định: “Những tín hiệu tích cực trên củng cố kỳ vọng về dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz. Lượng tàu qua lại tăng trong những ngày gần đây, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với trước chiến sự”.

Giá dầu tiếp tục lao dốc. (Ảnh: Punchg).

Ngân hàng J.P. Morgan hạ dự báo giá dầu Brent cho nửa cuối năm 2026 do nhu cầu yếu và tồn kho tại các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) giảm chậm hơn kỳ vọng. Ngân hàng này dự báo, giá dầu Brent trung bình đạt 86 USD/thùng trong quý III và đạt 80 USD/thùng trong quý IV.

Các nhà phân tích cho rằng, sau giai đoạn lo ngại bị gián đoạn nguồn cung, diễn biến cho thấy, thị trường được kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới sẽ dồi dào hơn, thậm chí có thể sớm chuyển sang trạng thái dư thừa.

Ông Phil Flyn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho rằng, lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đưa ra thị trường trong thời gian tới sẽ tăng mạnh.

Thị trường cũng ghi nhận làn sóng bán ra khi nguồn cung qua eo biển Hormuz gia tăng, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Như vậy, với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng, tính chung cả tuần, giá dầu Brent và dầu WTI giảm khoảng 8%.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng E5 RON92, xăng E10 RON95-III và các loại dầu đồng loạt giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 837, không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.