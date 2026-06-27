Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng thế giới bật tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất giảm nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Đồng USD giảm từ mức đỉnh gần đây sau khi chỉ số lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi công bố vào thứ Năm.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đúng với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 64%.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết giá vàng đang phục hồi nhẹ sau khi chịu áp lực bán mạnh vào đầu tuần này.

Giá vàng thế giới sáng 27/6 được điều chỉnh tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Lãi suất cao hơn và chính sách tiền tệ thắt chặt làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không mang lại lợi suất - do chúng thường đẩy lợi suất trái phiếu tăng và nâng mức sinh lời của các tài sản có lãi.

Đầu tuần này, giá vàng giao ngay đã chạm mức thấp nhất trong hơn 7 tháng và giảm khoảng 2,6% tính từ đầu tuần.

Trong một báo cáo, TD Securities nhận định rằng do vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu và sức mạnh của đồng USD, nếu thị trường năng lượng tiếp tục duy trì đà tăng, kim loại quý này có thể còn chịu thêm áp lực giảm trong những tháng tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.088 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia của Bloomberg lưu ý, các yếu tố mang tính cấu trúc như xu hướng phi USD hóa và hoạt động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương vẫn là lực đỡ quan trọng đối với thị trường vàng trong dài hạn.

Nhìn chung, diễn biến của lãi suất, lợi suất trái phiếu và dòng tiền trên các thị trường tài chính sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng của vàng trong thời gian tới.

Các chuyên gia cũng nhận định, trong thời gian tới, thị trường vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ dao động rộng, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ và những tín hiệu mới từ Fed.

Ở góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia phân tích Muhammad Umair cho rằng, vùng 3.950-4.000 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng của giá vàng. Nếu thủng vùng này, giá có thể lùi sâu hơn về khu vực 3.850 USD/ounce. Ngược lại, để quay lại xu hướng tăng giá, vàng cần vượt qua vùng cản quanh 4.350 USD/ounce.