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Xuất bản ngày 22/07/2026 11:47 AM
Xuất bản ngày 22/07/2026 11:47 AM

Saint-Gobain công bố 6 nhà máy Zero Carbon

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

6 nhà máy thuộc 4 cụm sản xuất của Saint-Gobain đạt Zero Carbon (phạm vi 1 & 2), khẳng định cam kết đồng hành cùng mục tiêu net zero 2050 của Việt Nam.

Chuẩn mực Zero Carbon được áp dụng cho 6 nhà máy gồm Nhà máy Vĩnh Tường (VTI) và Weber miền Bắc (Hưng Yên), Nhà máy DURAflex và Weber (Quảng Trị) và Nhà máy Vĩnh Tường (VTI) miền Nam và Weber (TP.HCM).

Saint-Gobain công bố 6 nhà máy Zero Carbon - 1

Để đạt mục tiêu Zero Carbon (phạm vi 1 & 2), doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Phạm vi 1, thay thế xe nâng sử dụng dầu diesel bằng xe nâng điện, loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động vận chuyển nội bộ, đồng thời cắt giảm đáng kể lượng phát thải trực tiếp.

Phạm vi 2, Nhà máy Vĩnh Tường Hiệp Phước (TP.HCM) cùng cụm nhà máy tại Hưng Yên và Quảng Trị, đã chuyển sang sử dụng 100% điện năng tái tạo đạt chứng chỉ Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRECs). Riêng tại nhà Weber Hiệp Phước, hệ thống điện mặt trời áp mái tại chỗ đáp ứng đến 36,5% nhu cầu điện của nhà máy, chỉ 63,5% còn lại được bù đắp thông qua IRECs.

Nhờ đó Saint-Gobain Việt Nam đã xóa bỏ hoàn toàn phát thải CO₂ thuộc Phạm vi 1&2 tại 4 cụm sản xuất, tương đương khoảng 7.900 tấn CO₂ mỗi năm, góp phần thúc đẩy mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

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