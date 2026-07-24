XSMT 24/7 - Trực tiếp XSMT hôm nay thứ 6 24/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 24/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Quay thưởng XSMT tổ chức ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: Có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) thực hiện quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay tại đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Có 3 đài như Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Muốn đủ điều kiện nhận thưởng, tờ vé phải là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin phù hợp với kỳ mở thưởng và bộ số trùng với một trong các hạng giải đã được công bố.

Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Người trúng cũng cần lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, nếu quá thời hạn này vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền tùy theo nhu cầu.

Nếu muốn nhận tiền nhanh và thuận tiện, bạn có thể đến đại lý đổi thưởng. Tuy nhiên, đại lý thường thu phí dịch vụ từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng địa điểm.

Trong trường hợp đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

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