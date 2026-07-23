Giá xăng dầu hôm nay 23/7: Tiếp tục tăng, cao nhất hơn 1 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ ngày 11/6 khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngày càng gia tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Bên cạnh đó, các mối đe dọa nhằm vào hoạt động vận tải biển của lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn cũng góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành đêm không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công này diễn ra không lâu sau khi quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn các máy bay không người lái của Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào thứ Tư rằng Mỹ sẽ “ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện” mỗi khi Tehran nhắm mục tiêu vào bất kỳ con tàu nào đi qua eo biển Hormuz.

Không chỉ căng thẳng tại eo biển Hormuz, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn còn mở thêm một mặt trận mới khi tuyên bố sẽ tấn công các tàu chở dầu của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb và đồng thời công bố lệnh phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, nhận định: “Thị trường năng lượng đang phải đối mặt với rủi ro từ hai eo biển chiến lược. Eo biển Bab el-Mandeb có nguy cơ trở thành một điểm nóng mới bên cạnh eo biển Hormuz, trong bối cảnh giới giao dịch theo dõi sát lưu lượng tàu thuyền trên Biển Đỏ”.

Eo biển Bab el-Mandeb, nằm ở cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ, đang ngày càng trở thành tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia, khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Trong thứ Tư, 5 tàu chở dầu đang hoạt động trên Biển Đỏ đã thay đổi lộ trình để tránh đi qua eo biển Bab el-Mandeb sau khi lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

Để ứng phó với các cảnh báo từ lực lượng Houthi, nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á đang tìm cách vận chuyển dầu thô từ cảng Yanbu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, đi qua kênh đào Suez và vòng xuống phía Nam châu Phi.

Điều này có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu và hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia, qua đó góp phần đẩy giá dầu tăng cao.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.