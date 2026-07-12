Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm do lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, các nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát gia tăng nhưng vẫn kỳ vọng thị trường lao động sẽ giữ vững trong ngắn hạn.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Reuters).

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết, ông không kỳ vọng giá năng lượng sẽ tăng kéo dài trong phần còn lại của năm, bất chấp xung đột tại Trung Đông. Việc Fed duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Trong khi đó, tại Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, lạm phát giá sản xuất trong tháng 6 tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, điều này tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp do nhu cầu trong nước suy yếu.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS cho rằng, việc Mỹ không tiến hành thêm các cuộc không kích trong đêm nhằm vào Iran đã tạo áp lực khiến giá dầu giảm.

Ngoài ra, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã bắt đầu đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, song tổng lưu lượng tàu thuyền mỗi ngày vẫn thấp hơn bình thường.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.