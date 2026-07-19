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Xuất bản ngày 19/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 19/07/2026 07:00 AM

Kỳ tích sau 50 năm: Mảnh giấy trong lọ penicillin hé lộ danh tính liệt sĩ

(VTC News) -

Mảnh giấy trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng đã giúp xác định danh tính liệt sĩ quê Bắc Ninh sau hơn 50 năm.

VTC News
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