Tin mới

Kỳ tích sau 50 năm: Mảnh giấy trong lọ penicillin hé lộ danh tính liệt sĩ Mảnh giấy trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng đã giúp xác định danh tính liệt sĩ quê Bắc Ninh sau hơn 50 năm.

Tin xe 19/7: Ford Territory sắp có bản Platinum, Denza D9 thêm bản giá rẻ Ford Territory chuẩn bị có thêm bản Platinum tại Việt Nam, BYD Denza D9 bổ sung phiên bản giá thấp hơn còn Nissan Elgrand mới ghi nhận hơn 6.000 đơn đặt mua.

Đề xuất mỗi người dân có một bác sĩ quản lý sức khỏe Bộ Y tế đề xuất mỗi người dân được một bác sĩ quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, khám từ xa và không phải khai lại thông tin mỗi lần đi khám.

Giá xăng dầu hôm nay 19/7: Tiếp tục tăng cao Lúc 6h ngày 19/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,49 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,1 USD/thùng, tăng 3,87 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 19/7: Đứng ở ngưỡng thấp Sáng 19/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Tại sao gọi là bánh răng bừa? Mang hương vị dẻo thơm, thanh mát, cái tên "bánh răng bừa" ẩn chứa câu chuyện dài về nền văn minh nông nghiệp lúa nước rực rỡ.

Mbappe phá kỷ lục vĩ đại của Messi Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở World Cup của Lionel Messi bị Kylian Mbappe phá ngay tại giải đấu năm nay.

Dự báo thời tiết 19/7: Miền Bắc mưa lớn ở vùng núi, đồng bằng nắng nóng cục bộ Ngày 19/7, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa lớn và dông thì khu vực đồng bằng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Mbappe vượt Messi Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Chung kết World Cup gợi nhớ ác mộng đen tối nhất sự nghiệp Messi Cách đây 10 năm chính tại sân vận động sắp tổ chức trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi trải qua nỗi thất vọng lớn nhất sự nghiệp.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 19/7: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 19/7 nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên, một số nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 37°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/7: Mưa dông rải rác, có nơi mưa to Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/7 mưa dông xuất hiện nhiều hơn so với những ngày trước, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Anh thắng Pháp 6-4: Saka lập hattrick, Mbappe ghi 2 bàn vượt Messi Sáng 19/7, đội tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens (Florida, Mỹ).

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 19/7: Ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 19/7 khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.