Kỳ tích sau 50 năm: Mảnh giấy trong lọ penicillin hé lộ danh tính liệt sĩ

Mảnh giấy trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng đã giúp xác định danh tính liệt sĩ quê Bắc Ninh sau hơn 50 năm.
Ford Territory chuẩn bị có thêm bản Platinum tại Việt Nam, BYD Denza D9 bổ sung phiên bản giá thấp hơn còn Nissan Elgrand mới ghi nhận hơn 6.000 đơn đặt mua.
Bộ Y tế đề xuất mỗi người dân được một bác sĩ quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, khám từ xa và không phải khai lại thông tin mỗi lần đi khám.
Lúc 6h ngày 19/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,49 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,1 USD/thùng, tăng 3,87 USD/thùng.
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Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở World Cup của Lionel Messi bị Kylian Mbappe phá ngay tại giải đấu năm nay.
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