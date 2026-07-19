Mbappe phá kỷ lục vĩ đại của Messi

(VTC News) -

Rạng sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam), Kylian Mbappe lập cú đúp trong trận đội tuyển Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026. Hai pha lập công giúp tiền đạo 27 tuổi nâng thành tích lên 10 bàn tại giải đấu năm nay, tạm vượt Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Quan trọng hơn, Mbappe có tổng cộng 22 bàn thắng và chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Đội tuyển Pháp tạo nên kịch bản rất khó tin trong cuộc đọ sức với đội tuyển Anh. Les Bleus bị dẫn 0-4 ngay trong hiệp một sau màn trình diễn không thể tồi tệ hơn. Bản thân Mbappe bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội lớn để ghi bàn.

Sang hiệp hai, Mbappe nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn khi một loạt cầu thủ quan trọng như Bradley Barcola và Ousmane Dembele được tung vào sân. Đội trưởng tuyển Pháp ghi hai bàn thắng đẳng cấp ở phút 48 và 66.

Mbappe tạm vượt qua Messi về số bàn thắng ở World Cup 2026 cũng như toàn bộ lịch sử giải đấu. (Ảnh: Reuters)

Có thời điểm, Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại, đội tuyển Anh ghi thêm 2 bàn, còn Les Bleus chỉ có thêm một pha lập công và chấp nhận thất bại 4-6.

Với cú đúp trong trận tranh hạng ba, Mbappe có 10 bàn thắng, vượt qua Lionel Messi, người đang sở hữu 8 pha lập công, trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026. Messi vẫn còn cơ hội đuổi kịp hoặc vượt thành tích của đồng nghiệp khi bước vào trận chung kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Quan trọng hơn, Mbappe có tổng cộng 22 bàn thắng sau 22 trận và chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Ở thống kê này, Messi mới có 21 bàn sau 6 kỳ tham dự giải đấu.

Video: Mbappe phá kỷ lục của Messi

Mbappe mới 27 tuổi, dự World Cup 3 lần và vẫn còn cơ hội nối dài thành tích. Ngược lại, Messi tuyên bố World Cup 2026 sẽ là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp. Siêu sao của đội tuyển Argentina vẫn có thể thiết lập kỷ lục mới và đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026 nếu ghi thêm ít nhất 2 bàn trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha sáng mai (20/7).

Thành tích ghi bàn của Mbappe tăng dần qua từng giải đấu. Tại World Cup 2018, anh ghi 4 bàn. Bốn năm sau, trên đất Qatar, tiền đạo đội tuyển Pháp có 8 pha lập công trước khi nâng thành tích lên 10 bàn tại World Cup 2026.

Ngoài ra, Mbappe trở thành cầu thủ có số bàn thắng cao thứ ba trong một kỳ World Cup, ngang bằng thành tích của huyền thoại Gerd Muller. Cựu tuyển thủ Đức ghi 10 bàn tại World Cup 1970.

Just Fontaine của đội tuyển Pháp dẫn đầu danh sách với 13 bàn tại World Cup 1958. Xếp thứ hai là Sandor Kocsis, người ghi 11 bàn cho Hungary tại World Cup 1954.