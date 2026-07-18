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'Cửa đóng then cài' tại nhiều cửa hàng kim cương ở TP.HCM Sau vụ buôn lậu kim cương bị cơ quan chức năng triệt phá, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh trang sức, kim cương lớn ở TP.HCM tạm ngừng hoạt động.

Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine Ngày 17/7, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố cảng của Ukraine trên Biển Đen, trong bối tăng sức ép lên các tuyến vận tải chiến lược.

Messi gặp Yamal: Bước chuyển lịch sử từ bức ảnh định mệnh kết nối 2 thời đại Bức ảnh Messi bế Yamal khi còn là em bé cách đây gần 19 năm bất ngờ trở thành biểu tượng của trận chung kết World Cup 2026, nơi hai thế hệ đối đầu để tranh cúp vàng.

Lai Châu: 3 xã bị cô lập do mưa lũ, đường huyết mạch tê liệt Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại Lai Châu khiến 3 xã Mường Kim, Mường Than và Pắc Ta bị cô lập hoàn toàn.

Người tiêu dùng TP.HCM có thêm ‘lá chắn’ nhận diện thực phẩm an toàn Giữa nỗi lo thực phẩm thiếu an toàn, người tiêu dùng TP.HCM có thêm căn cứ lựa chọn khi hàng nghìn sản phẩm được xác nhận Tích xanh trách nhiệm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Lai Châu cùng 3 tỉnh và dự báo thời điểm giảm mưa Mưa lớn vẫn trút xuống vùng núi, trung du Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, cơ quan khí tượng cũng dự báo thời điểm giảm mưa.

Xe trộn bê tông mắc kẹt dưới gầm cầu Long Biên Ô tô trộn bê tông đi qua gầm cầu Long Biên va chạm với cầu khiến góc cánh mạ gầm cầu bị bẹp, móp, khoảng 1m³ bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Tỷ giá ngoại tệ thường xuyên biến động, vậy 1 Nhân dân tệ hôm nay 18/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Á hậu Việt vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 đang hút 2 triệu lượt xem là ai? Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025 trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với đoạn video catwalk nhanh chóng hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Mưa lũ diễn biến phức tạp, các thủy điện ứng phó ra sao? Các thủy điện khu vực miền Bắc và Trung Bộ đã chủ động lên các phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du cũng như phát điện.

Băng qua lối đi tự mở, người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị tàu hỏa tông tử vong Khi đang đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, bà P.T.T. bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Tại sao gọi là nem lụi? Món nem lụi trứ danh xứ Huế luôn khơi gợi sự tò mò bởi tên gọi độc đáo, cái tên mang dấu ấn ngôn ngữ địa phương và kỹ thuật chế biến tinh tế.

Chọn kênh đầu tư nào trong những tháng cuối năm? Giá vàng biến động, chứng khoán khó dự đoán, bất động sản giao dịch thấp... vậy nhà đầu tư nên chọn kênh nào để đầu tư hiệu quả những tháng cuối năm 2026?

Nhiều trẻ sốt xuất huyết chuyển nặng, bác sĩ cảnh báo gì? Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng cao, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, bác sĩ cảnh báo không chủ quan khi trẻ giảm sốt vì dễ chuyển biến nguy kịch.