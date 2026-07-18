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Xuất bản ngày 18/07/2026 01:45 PM
Xuất bản ngày 18/07/2026 01:45 PM

'Cửa đóng then cài' tại nhiều cửa hàng kim cương ở TP.HCM

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT
(VTC News) -

Sau vụ buôn lậu kim cương bị cơ quan chức năng triệt phá, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh trang sức, kim cương lớn ở TP.HCM tạm ngừng hoạt động.

Sáng 18/7, chị Hoa (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cùng con gái đã đến cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry, 194 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành để bán lại chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly. Tuy nhiên, chị chờ cả buổi sáng nhưng cửa hàng không có ai đến tiếp mẹ con chị. Chị Hoa cho biết, đại diện cửa hàng Hoàng Thứ thông báo ngày 18/7 sẽ thu mua lại chiếc nhẫn cho chị. Khi chị đến đây thì không gặp được ai. Người dân xung quanh chia sẻ, cửa hàng này mới đóng cửa từ sáng nay.

Sáng 18/7, chị Hoa (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cùng con gái đã đến cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry, 194 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành để bán lại chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly. Tuy nhiên, chị chờ cả buổi sáng nhưng cửa hàng không có ai đến tiếp mẹ con chị. Chị Hoa cho biết, đại diện cửa hàng Hoàng Thứ thông báo ngày 18/7 sẽ thu mua lại chiếc nhẫn cho chị. Khi chị đến đây thì không gặp được ai. Người dân xung quanh chia sẻ, cửa hàng này mới đóng cửa từ sáng nay.

Cách đó vài bước chân, cửa hàng Xuân Thu chuyên kinh doanh kim cương tại địa chỉ 212 Lê Thánh Tôn cũng đóng cửa im lìm.

Cách đó vài bước chân, cửa hàng Xuân Thu chuyên kinh doanh kim cương tại địa chỉ 212 Lê Thánh Tôn cũng đóng cửa im lìm.

Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành, cửa hàng Quế Jewelry chuyên kinh doanh kim cương cũng đóng cửa từ hôm nay (18/7). Đây cũng là thương hiệu có tiếng ở khu vực này.

Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành, cửa hàng Quế Jewelry chuyên kinh doanh kim cương cũng đóng cửa từ hôm nay (18/7). Đây cũng là thương hiệu có tiếng ở khu vực này.

Quanh khu vực chợ Bến Thành, một số cửa hàng kinh doanh kim cương trên đường Thủ Hoa Huân cũng đóng cửa. (Ảnh: Đại Việt)

Quanh khu vực chợ Bến Thành, một số cửa hàng kinh doanh kim cương trên đường Thủ Hoa Huân cũng đóng cửa. (Ảnh: Đại Việt)

PJA - thương hiệu kinh doanh kim cương lâu năm tọa lạc tại số 413 Võ Văn Tần cũng chính thức tạm đóng cửa từ hôm qua (17/7). (Ảnh: Đại Việt)

PJA - thương hiệu kinh doanh kim cương lâu năm tọa lạc tại số 413 Võ Văn Tần cũng chính thức tạm đóng cửa từ hôm qua (17/7). (Ảnh: Đại Việt)

PJA gửi tâm thư đến khách hàng và cho rằng, thị trường kim cương đang xảy ra khủng hoảng, kéo theo hệ lụy khó lường. Sự việc này đã tác động đến tâm lý khách hàng. PJA đã tiếp nhận lượng khách đến bán lại sản phẩm cao đột biến. Dù cố gắng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng nhưng PJA đã bị mất kiểm soát, tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền kinh doanh. (Ảnh: Đại Việt)

PJA gửi tâm thư đến khách hàng và cho rằng, thị trường kim cương đang xảy ra khủng hoảng, kéo theo hệ lụy khó lường. Sự việc này đã tác động đến tâm lý khách hàng. PJA đã tiếp nhận lượng khách đến bán lại sản phẩm cao đột biến. Dù cố gắng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng nhưng PJA đã bị mất kiểm soát, tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền kinh doanh. (Ảnh: Đại Việt)

Trên đường An Dương Vương, loạt cửa hàng kinh doanh kim cương cũng "cửa đóng then cài".

Trên đường An Dương Vương, loạt cửa hàng kinh doanh kim cương cũng “cửa đóng then cài”.

Nhiều thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm trên đường An Dương Vương cũng không chịu nổi sức ép từ cơn khủng hoảng của ngành kim cương trong thời gian qua.

Nhiều thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm trên đường An Dương Vương cũng không chịu nổi sức ép từ cơn khủng hoảng của ngành kim cương trong thời gian qua.

Trước đó, từ tháng 5/2026, khi một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, làn sóng mang kim cương đi bán lại diễn ra rầm rộ. Chưa dừng lại, khi Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab, công ty con của PNJ) và các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu thì thị trường kim cương càng khủng hoảng trầm trọng.

Trước đó, từ tháng 5/2026, khi một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, làn sóng mang kim cương đi bán lại diễn ra rầm rộ. Chưa dừng lại, khi Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab, công ty con của PNJ) và các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu thì thị trường kim cương càng khủng hoảng trầm trọng.

Tuy vậy, bên cạnh các cửa hàng đóng cửa thì nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn ở TP.HCM vẫn hoạt động.

Tuy vậy, bên cạnh các cửa hàng đóng cửa thì nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn ở TP.HCM vẫn hoạt động.

Các cửa hàng lớn trên đường An Dương Vương vẫn mở cửa giao dịch bình thường. (Ảnh: Đại Việt)

Các cửa hàng lớn trên đường An Dương Vương vẫn mở cửa giao dịch bình thường. (Ảnh: Đại Việt)

Một số cửa hàng kinh doanh kim cương nổi tiếng trên đường Trần Hưng Đạo tiếp tục đón khách và trao đổi, mua bán các sản phẩm kim cương.

Một số cửa hàng kinh doanh kim cương nổi tiếng trên đường Trần Hưng Đạo tiếp tục đón khách và trao đổi, mua bán các sản phẩm kim cương.

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