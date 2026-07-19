Dự báo thời tiết 19/7: Miền Bắc mưa lớn ở vùng núi, đồng bằng nắng nóng cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/7/2026

Từ nay đến đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm; nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa liên tục trút xuống khu vực này trong những ngày qua khiến mô hình độ ẩm đất nhiều nơi đã “ngậm” no nước, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 19/7, miền Bắc tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Trong ngày 20/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 60mm. Từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi trong ngày 19/7. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ, trong hai ngày 19-20/7, các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Ngày 19/7, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 23/7, từ 24/7 nắng nóng dịu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/7/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, khu Tây Bắc 26-29°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đồng bằng đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ, đồng bằng gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi 24-26°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, đồng bằng 33-35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.