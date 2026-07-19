Tuyển Anh, Pháp rượt đuổi không tưởng, tranh hạng 3 World Cup hay chưa từng có

(VTC News) -

Rạng sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp và Anh tạo nên trận tranh hạng ba hấp dẫn nhất lịch sử các kỳ World Cup. Hai đội ghi tổng cộng 10 bàn thắng để xô đổ kỷ lục tồn tại từ năm 1958. Đội tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số 6-4 để đứng thứ ba tại giải đấu - cũng là thành tích tốt nhất của “Tam sư” kể từ sau chức vô địch thế giới năm 1966.

Ngay trong hiệp một, tuyển Anh tạo ra cơn ác mộng cho đối thủ khi Declan Rice ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Ezri Konsa nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước khi Bukayo Saka hoàn tất cú đúp, giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel dẫn trước 4-0.

Đội tuyển Pháp và Anh tạo ra màn rượt đuổi chưa từng có trong lịch sử các trận tranh hạng 3 World Cup. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, đội tuyển Pháp thay đổi hoàn toàn về tinh thần và lối chơi. Họ tràn lên tấn công và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe cùng bàn thắng của Bradley Barcola.

Pháp bỏ lỡ nhiều cơ hội (14 cú sút, 7 lần trúng đích). Cuối trận, Ousmane Dembele có thêm bàn thắng nhưng không có màn lội ngược dòng nào cho đội tuyển Pháp vì Anh cũng ghi 2 bàn.

Diễn biến trận đấu giữa Anh và Pháp giúp màn đối đầu này đi vào lịch sử. Đây là trận tranh hạng ba có nhiều bàn thắng nhất các kỳ World Cup.

Trước đây, kỷ lục cũ thuộc về trận đấu giữa Pháp và Tây Đức tại World Cup 1958. Pháp thắng Tây Đức với tỷ số 6-3, tổng cộng 9 bàn thắng. Ở giải đấu này, Just Fontaine ghi 13 bàn và 4 trong số đó đến ở trận tranh hạng ba.

Không chỉ có số lượng bàn thắng kỷ lục, tốc độ trận đấu, những màn thể hiện kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao cũng như diễn biến khó lường khiến người theo dõi trực tiếp không khỏi bất ngờ.

Đội tuyển Pháp vấp phải rất nhiều chỉ trích vì màn trình diễn “đáng xấu hổ” trong 45 phút đầu tiên, ở trận đấu cuối cùng HLV Didier Deschamps dẫn dắt đội bóng.

Mãi đến hiệp hai, khi lòng tự ái của nhiều cầu thủ bị chạm tới, Pháp mới thực sự thi đấu theo cách khiến khán giả phần nào hài lòng. Họ chơi hăng hái hơn, đồng thời tấn công và phòng ngự hiệu quả hơn nhiều.

Đây cũng là trận đấu mà một loạt ngôi sao điền tên mình vào “bảng vàng” của các kỳ World Cup. Kylian Mbappe trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với 22 bàn, nhiều hơn Lionel Messi một bàn. Siêu sao người Argentina vẫn còn cơ hội đòi lại vị trí số 1, thiết lập kỷ lục mới nếu ghi được ít nhất 2 bàn vào lưới Tây Ban Nha trong trận chung kết sáng mai (20/7).

Jude Bellingham có 7 bàn thắng và trở thành tuyển thủ Anh ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử ở một giải đấu lớn như EURO hoặc World Cup.

Michael Olise có thời điểm gây thất vọng, nhưng 7 đường kiến tạo cho đồng đội lập công đủ giúp anh phá kỷ lục của “Vua bóng đá” Pele trong 1 kỳ World Cup.