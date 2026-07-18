  • logo
Xuất bản ngày 18/07/2026 04:27 PM
Xuất bản ngày 18/07/2026 04:27 PM

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 - XSQNG 18/7

(VTC News) - XSQNG 18/7, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026, xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 18/7/2026, xổ số Quảng Ngãi 18/7.

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 18/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 18/7/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 18/7/2026

Xem lại KQXSQNG các ngày trước

- XSQNG 11/7/2026

Kết quả xổ số ngày 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng như sau:

XSQNG 11/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 11/7/2026.

XSQNG 11/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 11/7/2026.

- XSQNG 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSQNG 4/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 4/7/2026.

XSQNG 4/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 4/7/2026.

- XSQNG 27/6/2026

Kết quả xổ số ngày 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng có giải đặc biệt là 427822 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 27/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/6/2026.

XSQNG 27/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/6/2026.

- XSQNG 20/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 394046 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm