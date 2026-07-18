Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 18/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 18/7/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 18/7/2026

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- XSQNG 11/7/2026

Kết quả xổ số ngày 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng như sau:

XSQNG 11/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 11/7/2026.

- XSQNG 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSQNG 4/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 4/7/2026.

- XSQNG 27/6/2026

Kết quả xổ số ngày 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng có giải đặc biệt là 427822 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 27/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/6/2026.

- XSQNG 20/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 394046 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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