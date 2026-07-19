Giá xăng dầu hôm nay 19/7: Tiếp tục tăng cao

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Tuấn qua, giá dầu thế giới tăng gần 10%, lên mức cao nhất trong một tháng, sau khi Mỹ tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates nhận định, thị trường đang phản ứng mạnh trước sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Nếu các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục gia tăng, nhiều chủ tàu có thể từ chối hoạt động tại khu vực vịnh Ba Tư, khiến nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế bị ảnh hưởng và giá dầu tiếp tục đi lên.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran cũng làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Theo các chuyên gia của PVM Oil Associates, mặc dù Saudi Arabia đã chủ động chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ thông qua hệ thống đường ống Đông - Tây nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, nhưng nếu tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cũng bị ảnh hưởng, hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.