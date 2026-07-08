Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba và tiếp tục nới rộng đà tăng sau khi thị trường đóng cửa, sau khi Mỹ thu hồi giấy phép chung từng cho phép giao dịch dầu thô của Iran. Đồng thời, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã lên án các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cảnh báo Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên tuyến hàng hải chiến lược này. Động thái của Mỹ được đưa ra sau khi 3 tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Diễn biến mới cho thấy bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz đang đứng trước thách thức lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, việc Mỹ hủy giấy phép bán dầu khó có thể ảnh hưởng lâu dài đến xuất khẩu dầu của Iran hoặc triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Eo biển Hormuz vẫn được xem là điểm nóng quan trọng nhất của thị trường dầu mỏ. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Vì vậy, bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào cũng đều có thể tác động mạnh tới giá năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.