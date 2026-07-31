(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 31/7 có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió thổi nhẹ, không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-27°C, trong khi mức nhiệt cao nhất dao động 30-32°C.

Mặc dù nền nhiệt không quá cao, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức lớn khiến cảm giác oi nhẹ xuất hiện vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Xen kẽ những khoảng nắng là các đợt mây đối lưu phát triển, có thể gây mưa bất chợt ở một số khu vực.

Đây là kiểu thời tiết điển hình trong thời kỳ giữa mùa mưa ở miền Bắc, khi các cơn mưa rào và dông thường xuất hiện vào chiều hoặc tối, giúp hạ nhiệt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/7: Có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32°C

Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, Hà Nội khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây đều là những hiện tượng có thể gây thiệt hại đối với cây xanh, biển quảng cáo, công trình tạm và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông.

Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện dông sét. Nếu đang di chuyển bằng xe máy, cần chủ động giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng và quan sát kỹ để tránh các đoạn đường ngập hoặc trơn trượt.

Đối với những người có kế hoạch làm việc ngoài trời, việc theo dõi diễn biến thời tiết trong ngày sẽ giúp chủ động sắp xếp lịch trình, hạn chế ảnh hưởng do mưa đến bất ngờ.

Khuyến cáo cho người dân

Với xu hướng thời tiết thay đổi nhanh trong ngày, người dân Hà Nội nên mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Các gia đình cũng cần kiểm tra hệ thống thoát nước, cửa sổ và mái che để hạn chế thiệt hại nếu xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh.

Các phương tiện lưu thông trên đường cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp khi mặt đường trơn ướt. Trong trường hợp xuất hiện sấm sét, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, không đứng ở khu vực trống trải hoặc sử dụng các thiết bị điện ngoài trời.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/7 cho thấy nền nhiệt ở mức vừa phải, thời tiết không quá nóng nhưng mưa rào và dông có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Người dân nên thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho sinh hoạt, học tập và làm việc.