(VTC News) -

Thời tiết Nam Bộ hôm nay nhiều mây, mưa dông tăng về chiều

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, nhiệt độ cao nhất dao động 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Trong ngày, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, mưa có xu hướng xuất hiện trên diện rộng hơn với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3 duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho các đám mây đối lưu phát triển, làm tăng khả năng xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Nền nhiệt không quá cao giúp thời tiết dịu hơn so với giai đoạn nắng nóng trước đó. Tuy nhiên, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến cảm giác oi bức vẫn xuất hiện vào một số thời điểm trong ngày.

TP.HCM có thể xuất hiện mưa lớn vào chiều tối

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25°C, cao nhất từ 31-33°C.

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi trong ngày. Từ chiều đến tối, mưa khả năng xảy ra trên nhiều quận, huyện, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Người dân cần lưu ý nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường thấp, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kết hợp với triều cường hoặc hệ thống thoát nước quá tải.

Các cơn mưa xuất hiện vào giờ cao điểm chiều có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông tại một số khu vực trung tâm và cửa ngõ thành phố.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 31/7: Nam Bộ mưa dông, nhiều nơi mưa to

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng nguy hiểm có thể gây đổ cây xanh, tốc mái nhà tạm, ảnh hưởng đến hệ thống điện và an toàn của người tham gia giao thông.

Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo. Khi xuất hiện dông sét, cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng ở khu vực trống trải hoặc sử dụng các thiết bị điện ngoài trời.

Đối với người điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để hạn chế nguy cơ tai nạn do đường trơn trượt hoặc ngập nước.

Chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi

Mưa lớn kéo dài trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại các đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất ở một số khu vực đồi dốc và ven sông tại Nam Bộ. Người dân nên thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 31/7 cho thấy mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trên toàn khu vực. Mặc dù nhiệt độ không quá cao, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào chiều và tối. Chủ động các biện pháp phòng tránh sẽ góp phần hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn trong những ngày thời tiết diễn biến phức tạp.