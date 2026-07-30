Gần 10.000 người tử vong ở Đức liên quan đến nắng nóng

(VTC News) -

Theo số liệu từ Viện Robery Koch (RKI), từ đầu tháng 4 đến ngày 19/7, Đức ghi nhận khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, vượt tổng số ca tử vong của bất kỳ năm nào kể từ 2016. Con số này được dự báo sẽ còn tăng khi nước này tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng cực đoan mới.

Hơn 5.000 ca tử vong trong năm nay được cho là liên quan đến đợt nắng nóng dữ dội vào nửa cuối tháng 6, thời điểm nhiệt độ tại một số khu vực của Đức lên đến 42 độ C. Cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết tháng 6/2026 là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Tây Âu.

Trong khi đó, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết số người tử vong trong tuần từ 22/6 đến 28/6 cao hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Viện Robert Koch ước tính ít nhất 5.100 trường hợp tử vong trong giai đoạn này có liên quan đến nắng nóng.

Người Đức giải nhiệt tại đài phun nước trước Nhà thờ Berliner Dom trong đợt nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Nắng nóng hiếm khi được ghi trực tiếp là nguyên nhân tử vong, trừ khi nạn nhân chết vì các tình trạng như sốc nhiệt. Trong phần lớn các trường hợp, nhiệt độ cao làm trầm trọng thêm các bệnh lý sẵn có về tim mạch, hô hấp hoặc thận. Vì vậy, nắng nóng thường không xuất hiện trên giấy chứng tử và đôi khi được gọi là “nguyên nhân tử vong thầm lặng”.

Viện Robert Koch ước tính số ca tử vong liên quan đến nắng nóng bằng cách so sánh số người thực tế tử vong trong các giai đoạn nắng nóng với số ca tử vong dự kiến thông thường trong cùng thời điểm của năm.

Trước đó, RKI từng ước tính khoảng 7.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 12/7. Riêng tuần từ 13/7 đến 19/7, thêm khoảng 1.900 ca tử vong được cho là có liên quan đến nhiệt độ cao.

Do số liệu hiện tại chưa bao gồm các đợt nắng nóng sau ngày 19/7 và vẫn có thể được điều chỉnh khi có dữ liệu đầy đủ hơn, tổng số ca tử vong trong mùa hè năm nay nhiều khả năng sẽ còn tăng.

Những người từ 75 tuổi trở lên là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần 7.900 ca tử vong trong tổng số ước tính. Trong đó, 5.420 người từ 85 tuổi trở lên, 2.460 người ở độ tuổi 75-84. Ngoài ra, khoảng 630 trường hợp tử vong được ghi nhận ở những người dưới 65 tuổi.

Viện Robert Koch cho biết tỷ lệ tử vong thường tăng rõ rệt trong những tuần có nhiệt độ trung bình vượt 20 độ C. Phân tích của cơ quan này được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ 52 trạm khí tượng do Cơ quan Khí tượng Đức vận hành.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên, kéo dài và có cường độ khắc nghiệt hơn. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao, đồng thời khiến số ca tử vong do nắng nóng tiếp tục tăng.