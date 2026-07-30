Đội tuyển vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 nhận thưởng 26 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo New Straits Times, đội vô địch giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử sẽ nhận khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Mức thưởng này cao hơn gấp ba lần so với 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng) mà Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Ngày 26/10/2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ra mắt giải đấu mới dành cho 11 đội tuyển Đông Nam Á bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur. FIFA sau đó ra thông cáo xác nhận giải đấu sẽ diễn ra trong quãng thời gian FIFA Days từ 24/9 đến 3/10/2026.

Tại Đại hội FIFA ở Vancouver (Canada) ngày 30/4, FIFA đã cung cấp thêm thông tin khi gửi tới các quốc gia tham dự một số tài liệu, xác nhận rằng FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức theo thể thức 2 hạng đấu (Division) với tổng cộng 14 đội tuyển.

Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo danh sách phân bảng được công bố, giải đấu còn có sự góp mặt của các đội tuyển ngoài Đông Nam Á gồm Pakistan, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Việc bổ sung các đội khách mời giúp tăng tính đa dạng về chuyên môn và mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển thành viên AFF.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng được công bố sáng 29/7, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Bảng A gồm đội chủ nhà, Myanmar và Brunei. Ba đội Campuchia, Lào và Timor-Leste nằm ở bảng B.

FIFA ASEAN Cup được tổ chức tách biệt với ASEAN Championship (hay ASEAN Cup), giải vô địch Đông Nam Á truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á điều hành. Đây là lần đầu FIFA trực tiếp quản lý và tổ chức một sân chơi dành cho các đội tuyển trong khu vực.

Mỗi đội tham dự được đảm bảo nhận 125.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) tiền hỗ trợ tham dự giải, đồng thời còn có thể nhận thêm các khoản thưởng cho mỗi trận thắng hoặc hòa.

Đội vô địch Division 1 sẽ nhận 1 triệu USD, trong khi nhà vô địch Division 2 nhận 300.000 USD. Nếu tính cả tiền thưởng cho các đội á quân và hạng ba, tổng quỹ thưởng của giải dự kiến sẽ vượt 4 triệu USD (tương đương 105 tỷ đồng).