Giá vàng hôm nay 7/6: Đi ngang ở ngưỡng thấp

(VTC News) -

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nhận định, vàng chịu áp lực đáng kể khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, kéo giá kim loại quý xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Đây là lần đầu tiên vàng đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này kể từ tháng 11/2023.

Trong ngắn hạn, những rủi ro là không thể phủ nhận. Động lực thị trường rõ ràng đã chuyển sang bất lợi cho vàng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giá tiếp tục suy yếu khi các nhà giao dịch giảm tỷ trọng nắm giữ. Thậm chí hiện tại vẫn còn quá sớm để nói đến việc “bắt đáy”.

Giá vàng hôm nay đứng ở ngưỡng thấp.

Kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải duy trì lập trường cứng rắn nhằm chống lạm phát đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao và củng cố sức mạnh của đồng USD. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi như vàng, trong khi đồng USD mạnh hơn tạo thêm áp lực bất lợi đối với kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) - 150,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) - 150,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.328 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, và Phố Wall đã chuyển từ quan điểm lạc quan sang bi quan sau khi vàng không giữ được mức hỗ trợ quan trọng.

Chỉ có hai chuyên gia, tương đương 13%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 11 người khác, chiếm 74% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại, cũng chiếm 13%, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu thập được 49 phiếu bầu. 23 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 18 người khác dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. 8 nhà đầu tư còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.