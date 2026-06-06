Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'?

(VTC News) -

Sáng 6/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này hiện thấp hơn 42 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh lịch sử 192,2 triệu đồng/lượng (giá bán) được lập hồi cuối tháng 1.

Cùng diễn biến, giá vàng nhẫn được niêm yết phổ biến ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn 41 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 191 triệu đồng cuối tháng 1.

Giá vàng liên tục giảm trong 30 ngày gần đây. (Ảnh: SJC)

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi có nên mua "bắt đáy" vàng lúc này, các chuyên gia đều khuyến cáo không nên mua vì vẫn còn nhiều rủi ro khiến đây chưa phải thực sự là "đáy" của kim loại quý.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, việc đầu tư mua vàng tại thời điểm này là không nên, mà nên chuyển dòng tiền sang gửi tiết kiệm vì lãi suất tiền gửi hiện khá cao.

Còn với người muốn bán vàng lúc này thì nên đặt câu hỏi bán để làm gì? Nếu mua vàng ở thời điểm giá 175-180 triệu đồng/lượng thì bán sẽ bị lỗ. Vì thế, nếu không thực sự cần tiền thì không nên bán.

“Nếu có tiền nhàn rỗi, tôi cho rằng, nhà đầu tư nên thay đổi phương án đầu tư 4-6 thành 6-4, nghĩa là 60% lượng tiền chuyển sang gửi tiết kiệm, 40% còn lại đầu tư vàng hoặc đầu tư chứng khoán”, ông Phương tư vấn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, sự thận trọng là điều cần thiết. Vì sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng nhiều khả năng đang bước vào chu kỳ tích lũy và điều chỉnh

Vàng vẫn là một kênh tích lũy tài sản quan trọng và có thể đóng vai trò phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, việc tập trung toàn bộ nguồn vốn vào vàng hoặc chạy theo tâm lý đám đông khi thị trường biến động mạnh là điều nên tránh.

Đối với người dân và nhà đầu tư cá nhân, chiến lược phù hợp hơn là đa dạng hóa danh mục tài sản, phân bổ nguồn lực giữa các kênh đầu tư khác nhau thay vì phụ thuộc vào một loại tài sản duy nhất.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nhiều cơ hội mới đang mở ra trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng thực, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế và tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Giá hiện thấp hơn khoảng 42 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh lịch sử được lập hồi cuối tháng 1.

Vì sao giá vàng liên tục giảm sâu?

Lý giải về nguyên nhân giá vàng trong nước giảm sâu, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng có 4 nguyên nhân cơ bản.

Đầu tiên là do giá vàng thế giới thời gian gần đây không có sự tăng đột phá, ngược lại là liên tục giảm mạnh, nhiều phiên mất hơn 100 USD/ounce.

“Trong 3 tháng nay, giá vàng thế giới đều suy giảm. Điều này khiến tâm lý của phần lớn những người đang có ý định đầu tư là không muốn mua, còn người đã mua thì muốn bán ra để chốt lời hoặc cắt lỗ. Vì thế thị trường vàng trong nước hiện tiêu thụ rất chậm và rơi vào tình trạng thiếu lực cầu”, ông Phương nói.

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm hiện nay khá tốt nên đã kích thích những người có tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm hơn là đầu tư vào vàng.

Một nguyên nhân đáng chú ý nữa là Ngân hàng Nhà nước cho phép những đơn vị có đủ điều kiện được nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng. Hiện nhiều đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Chủ trương này giúp nguồn cung vàng trong nước sẽ tăng lên, giá vì thế cũng sẽ giảm theo.

Cuối cùng là do sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn rất cao, khiến người mua cũng thận trọng hơn. Hiện tại, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới 11- 12 triệu.

“Những nguyên nhân trên khiến vàng kém hấp dẫn hơn, khiến giá đi xuống”, ông Phương nói.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, những đợt điều chỉnh gần đây diễn ra sau một chu kỳ tăng giá quá mạnh của vàng trên phạm vi toàn cầu.

Trong 2 năm qua, vàng liên tục thiết lập các vùng đỉnh mới nhờ tác động của lạm phát, bất ổn địa chính trị, xu hướng mua dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương và tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư.

Khi giá đã tăng lên vùng cao trong thời gian dài, áp lực chốt lời là điều khó tránh khỏi. Thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy để hấp thụ lượng lợi nhuận đã được tạo ra trước đó.

Bên cạnh đó, một số yếu tố từng hỗ trợ vàng tăng mạnh đã phần nào được phản ánh vào giá. Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và căng thẳng tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp theo trạng thái vừa đối thoại vừa đối đầu, song đây không còn là những thông tin bất ngờ đối với thị trường như trước.

Ở trong nước, các giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng, tăng tính minh bạch và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá thế giới cũng góp phần khiến giá vàng điều chỉnh nhanh hơn.

Biến động giá vàng trong nước 1 tuần giao dịch qua.

Giá vàng còn giảm nữa?

Về diễn biến giá vàng trong thời gian tới, chuyên gia Trần Duy Phương dự báo tiếp tục xu hướng giảm.

“Hiện nay giá vàng miếng SJC còn cao hơn giá vàng thế giới từ 11- 12 triệu nên dự địa sẽ còn giảm tiếp vài ba triệu đồng mỗi lượng để kéo giảm khoảng cách. Nếu giá vàng thế giới xuống 4.350 - 4.500 USD/ounce, giá vàng trong nước có thể xuống dưới mốc 150 triệu đồng/lượng. Lúc này giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 7-8 triệu đồng/lượng, đây là mức chênh lệch lý tưởng”, ông Phương nói.

Còn ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, trong trung và dài hạn, vàng vẫn là tài sản có vị thế đặc biệt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Những rủi ro địa chính trị hiện hữu, áp lực nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ thị trường vàng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh như giai đoạn vừa qua. Những đợt tăng đột biến hoặc bứt phá mạnh như thời gian trước có thể sẽ khó xuất hiện nếu không phát sinh các cú sốc lớn mới từ kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu.

Điểm cần lưu ý là vàng hiện vẫn đang nằm ở vùng giá cao nếu xét trên chu kỳ nhiều năm. Vì vậy, kịch bản có khả năng cao là giá vàng sẽ tiếp tục giảm, điều chỉnh và tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định.