Giá vàng nhẫn hôm nay 5/6: Rơi tự do

Thị trường vàng trong nước chiều 5/6 chứng kiến đợt điều chỉnh giảm mạnh tại hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.
Vàng miếng SJC giảm mạnh
Theo khảo sát lúc 15h45 ngày 5/6, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Doji, Phú Quý, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chiều hôm qua.
So với phiên buổi sáng, giá vàng SJC đã giảm 3,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 2,8 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ở mức 149,2 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.
Vàng nhẫn tròn trơn lao dốc
Cùng xu hướng với vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều nay. Nhiều đơn vị kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn xuống mức thấp hơn đáng kể so với hôm qua.
Theo đó, giá vàng nhẫn tại công ty SJC, Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu, đều giảm 4,3 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 3,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), dao động quanh mức 149 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng giảm mạnh nhất với mức 4,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4 triệu đồng/lượng (bán ra), được niêm yết ở mức 149,2 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn cập nhật lúc 16h ngày 5/6/2026:
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|SJC
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|149.000.000
|153.000.000
|đồng/lượng
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|149.000.000
|153.100.000
|đồng/lượng
|Doji
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương
|149.200.000
|153.200.000
|đồng/lượng
|PNJ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|150.200.000
|153.200.000
|đồng/lượng
|Phú Quý
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|149.200.000
|152.700.000
|đồng/lượng
|Bảo Tín Minh Châu
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|150.800.000
|153.800.000
|đồng/lượng
|Mi Hồng
|Nhẫn tròn
|149.200.000
|151.500.000
|đồng/lượng
Lưu ý, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch.
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