Giá vàng nhẫn hôm nay 5/6: Rơi tự do

(VTC News) -

Thị trường vàng trong nước chiều 5/6 chứng kiến đợt điều chỉnh giảm mạnh tại hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Vàng miếng SJC giảm mạnh

Theo khảo sát lúc 15h45 ngày 5/6, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Doji, Phú Quý, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chiều hôm qua.

So với phiên buổi sáng, giá vàng SJC đã giảm 3,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 2,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ở mức 149,2 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn trơn lao dốc

Vàng nhẫn lao dốc. (Ảnh: AI)

Cùng xu hướng với vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều nay. Nhiều đơn vị kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn xuống mức thấp hơn đáng kể so với hôm qua.

Theo đó, giá vàng nhẫn tại công ty SJC, Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu, đều giảm 4,3 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 3,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), dao động quanh mức 149 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng giảm mạnh nhất với mức 4,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4 triệu đồng/lượng (bán ra), được niêm yết ở mức 149,2 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng nhẫn hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn cập nhật lúc 16h ngày 5/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149.000.000 153.000.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149.000.000 153.100.000 đồng/lượng Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương 149.200.000 153.200.000 đồng/lượng PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 150.200.000 153.200.000 đồng/lượng Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 149.200.000 152.700.000 đồng/lượng Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 150.800.000 153.800.000 đồng/lượng Mi Hồng Nhẫn tròn 149.200.000 151.500.000 đồng/lượng

Lưu ý, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch.