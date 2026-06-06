Giá vàng mất hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày

(VTC News) -

Lúc 9h ngày 6/6, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các thương hiệu khác như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Doji tiếp tục giảm mạnh, còn 146,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối chiều qua, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với thời điểm 9h sáng qua (5/6), giá vàng miếng SJC đã giảm tới 6,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 5,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 1 tuần giao dịch.

So với mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 là 192,2 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC đã giảm khoảng 42 triệu đồng mỗi lượng. Tính chênh lệch mua - bán, người mua vàng đầu năm chịu lỗ khoảng 45 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng nhịp lao dốc, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng giảm sâu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150 triệu đồng/lượn (bán ra), cũng giảm tới 6,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 5,2 triệu đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua (5/6).

Tại Doji, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng giảm 5,2 triệu đồng/lượng, còn 146,2 - 150,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 146,2 - 150,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với sáng 5/6.

Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong nước những ngày gần đây. Với diễn biến này, giá vàng trong nước đang ở vùng thấp nhất kể từ cuối năm ngoái tới nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng lao dốc dữ dội. Tại thời điểm sáng 6/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.328USD/ounce, giảm 139 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần do sự bất ổn dai dẳng ở Trung Đông chỉ mang lại sự hỗ trợ hạn chế cho vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm khả quan hơn của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất đã đẩy giá kim loại quý này giảm mạnh.