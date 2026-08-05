Bé trai nghi bị bạo hành đến tử vong ở Thanh Hóa: Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, Sở vừa nhận được văn bản của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) liên quan đến vụ việc bé L.T.G.B. (sinh năm 2023, trú phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nghi bị bạo hành tại một cơ sở giáo dục can thiệp dẫn đến tử vong.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời rà soát toàn bộ các cơ sở thực hiện những biện pháp bảo vệ trẻ em theo các cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định tại Luật Trẻ em, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã có văn bản đề nghị UBND phường Hải Bình và UBND phường Nghi Sơn phối hợp xác minh, xử lý; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với trẻ em.

Cháu bé nghi bị bạo hành ở cơ sở giáo dục can thiệp đã tử vong. (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội và cần được khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Chị Ngô Thị Ngọc Huyền, mẹ của bé L.T.G.B. cho biết, cháu B. sinh non, chậm phát triển. Từ ngày 22/6, gia đình gửi con đến cơ sở giáo dục can thiệp của bà H.T.H. (phường Hải Bình) để hỗ trợ phục hồi chức năng với mức học phí 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian B. theo học tại đây, gia đình nhiều lần phát hiện trên cơ thể bé có các vết bầm tím. Chiều 10/7, khi đón con, chị Huyền thấy bé có biểu hiện lờ đờ, tím tái, khó thở, vùng mạn sườn phải xuất hiện vết bầm lớn nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Theo chị Huyền, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sỹ chẩn đoán bé B. bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, suy hô hấp... Sau đó, trẻ được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở giáo dục can thiệp, gia đình gửi đơn tố giác đến cơ quan công an, đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, cháu L.T.G.B. theo học tại cơ sở giáo dục can thiệp ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình, do bà H.T.H. (sinh năm 1993, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa) làm chủ và trực tiếp giảng dạy.

Ngoài bà H., cơ sở còn có chị N.T.T. (sinh năm 2001, trú thôn Trường An, xã Trường Lâm, Thanh Hóa) được thuê để cùng giảng dạy và chăm sóc trẻ.

Từ ngày 5/7, chị T. nghỉ việc nên chỉ còn bà H. trực tiếp trông nom, giảng dạy. Ngoài cháu B., bà H. còn chăm sóc, dạy 19 trẻ khác trong độ tuổi từ 2 đến 13 có biểu hiện tăng động, tự kỷ.

Vào ngày xảy ra sự việc, chỉ có một mình bà H. phụ trách việc giảng dạy và chăm sóc 20 trẻ. Trưa 10/7, bà H. cho cháu B. cùng 19 trẻ khác ngủ trong một phòng, còn mình sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.