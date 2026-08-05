Kết nối tiêu thụ sản phẩm tại phiên chợ HTX tỉnh Thái Nguyên

(VTC News) -

Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng LMHTX tỉnh Thái Nguyên tổ chức “Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền”.

Phiên chợ diễn ra từ ngày 5-11/8 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện không chỉ là cơ hội để các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp thành viên quảng bá thương hiệu, mà còn thể hiện vai trò cầu nối tích cực của hệ thống LMHTX Việt Nam trong việc thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững.

Các gian hàng được trưng bày, giới thiệu tại “Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền”. (Ảnh: Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên).

Phiên chợ lần này được tổ chức với quy mô từ 100 -120 gian hàng, quy tụ sự tham gia của các HTX, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thành viên và thành viên liên kết đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lào Cai...

Các mặt hàng xuất hiện tại phiên chợ bao gồm các sản phẩm nông sản an toàn, đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến và đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc hợp tác liên tỉnh giữa LMHTX tỉnh Ninh Bình và LMHTX tỉnh Thái Nguyên trong việc tổ chức phiên chợ mở ra một phương thức tiếp cận thị trường chủ động, giúp các hợp tác xã không chỉ vượt qua ranh giới tiêu thụ nội địa mà còn nhanh chóng thích ứng với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

“Phiên chợ trở thành không gian giao thương thiết thực, tạo tiền đề để các hợp tác xã gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm quản trị, ký kết các thỏa thuận hợp tác và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao trong toàn hệ thống LMHTX xã Việt Nam”, ông Dũng nói.

Sản phẩm nước mắm Ba Làng được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ. (Ảnh: Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên).

Cũng theo ông Dũng, với việc Luật HTX năm 2023 đi vào cuộc sống, cùng với Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các HTX đang có nhiều cơ hội để phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cũng cho thấy một trong những khó khăn lớn nhất của các HTX hiện nay chính là khâu tiêu thụ sản phẩm.

“Không ít sản phẩm có chất lượng tốt, nhưng thiếu cơ hội quảng bá, thiếu kênh phân phối ổn định, thiếu sự kết nối trực tiếp với doanh nghiệp thu mua, hệ thống siêu thị và các nhà phân phối lớn. Xuất phát từ yêu cầu đó, việc tổ chức Phiên chợ hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn là diễn đàn kết nối cung - cầu, là nơi gặp gỡ giữa các HTX với doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng; là cầu nối để các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các địa phương được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh”, ông Dũng kỳ vọng.

Vì thế, theo ông Dũng, thông qua Phiên chợ, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm tiêu biểu, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa của từng vùng miền; đồng thời tạo điều kiện để các HTX học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.