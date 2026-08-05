Futsal Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, cầm hòa Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 5/8, đội tuyển futsal Việt Nam khép lại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-3 để hòa chủ nhà Thái Lan 3-3, qua đó duy trì chuỗi trận bất bại.

Trước màn so tài với chủ nhà Thái Lan, đoàn quân của HLV Diego Raul Giustozzi đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận không thua, gồm trận hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan được xem là đối thủ mạnh nhất của tuyển futsal Việt Nam tại giải. Đội bóng của HLV Rakpol Saenetnam không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà mà còn vừa vô địch Giải futsal Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Indonesia. Trước cuộc chạm trán với Việt Nam, Thái Lan cũng thị uy sức mạnh bằng hai trận thắng đậm 6-0 trước New Zealand và 6-1 trước Afghanistan.

Đội tuyển futsal Việt Nam lội ngược dòng, hoà chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-3. (Ảnh: VFF)

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 2, Atippong tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Việt Nam để mở tỷ số. Đến phút 6, Panut cướp bóng rồi vượt qua thủ môn Hồ Văn Ý, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Sau hai bàn thua liên tiếp, tuyển futsal Việt Nam dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Châu Đoàn Phát và Nguyễn Đa Hải đều có cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 14, Panut hoàn tất cú đúp bằng pha phản công sắc bén, giúp Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-0.

Sang hiệp hai, HLV Diego Raul Giustozzi quyết định áp dụng chiến thuật power-play để gia tăng sức ép. Sau nhiều tình huống hãm thành, tuyển futsal Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 30 khi Châu Đoàn Phát dứt điểm tinh tế, đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Phút 34, Từ Minh Quang tung cú sút quyết đoán, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Đến phút 37, Nguyễn Đa Hải tận dụng hiệu quả chiến thuật power-play để ghi bàn gỡ hòa 3-3, khép lại màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Trong những phút cuối, cả hai đội đều tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3 sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 bằng thành tích bất bại: hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, vượt Afghanistan 2-1 và cầm hòa chủ nhà Thái Lan 3-3. Chuỗi kết quả tích cực trước các đối thủ chất lượng mang đến tín hiệu lạc quan cho thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi trước những giải đấu quan trọng sắp tới.