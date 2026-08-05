(VTC News) -

Cháy lớn ở chợ Biên Hòa, TP Đồng Nai

Đến 21h15 cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và nhiều lực lượng khác vẫn tiếp tục đến hiện trường để dập lửa. Xe thang được điều động để phá cửa kính ở tầng 2 khu chợ.

Tại khu vực tầng 1, lửa tiếp tục thiêu rụi nhiều hàng hóa. Tiểu thương và người dân tập trung rất đông bên ngoài hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: M.T)

Nhiều ki-ot cháy trụi.

Lửa đỏ rực bao trùm dãy ki-ốt, liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bắt đầu lúc 20h20. Ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng nằm trong chợ. Người dân hô hào nhau dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng do các gian hàng nằm sát nhau.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Họ khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, phun nước dập lửa và khoanh vùng nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Lực lượng chức năng có mặt để cứu hỏa. (Ảnh: M.T)

HIện trường cháy chợ Biên Hòa.

Chợ Biên Hòa nằm bên trục đường Nguyễn Văn Trị (phường Trấn Biên). Đây là ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất bậc nhất tại khu vực trung tâm TP Biên Hòa cũ; tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng. Chợ thu hút đông đảo người dân đến giao thương mỗi ngày.

Hiện công tác chữa cháy vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương.

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